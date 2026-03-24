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Resumen

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Delincuentes han incrementado su capacidad con el uso de inteligencia artificial. (Foto: freepik.es)
Delincuentes han incrementado su capacidad con el uso de inteligencia artificial. (Foto: freepik.es)
Por Agencia Europa Press

El contenido realista sobre abuso sexual infantil generado con inteligencia artificial (IA) aumentó un 14 por ciento durante el pasado año 2025, con un total de 8.029 imágenes y videos identificados, de entre los que el 65 por ciento de los videos han obtenido clasificación más extrema.

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