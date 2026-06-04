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Resumen

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La clonación de voz con inteligencia artificial ha generado un incremento de estafas. (Foto referencial: magnific.com)
La clonación de voz con inteligencia artificial ha generado un incremento de estafas. (Foto referencial: magnific.com)
Por Agencia AFP

Liz Benz sigue convencida de que la persona que la llamó angustiada era su hijo: el tono y el ritmo sonaban iguales a los de la voz de su chico de 16 años.

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