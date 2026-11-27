Dominios fraudulentos, webs falsas que imitan las de comercios legítimos y campañas de ‘phishing’ son algunos de los riesgos asociados al Black Friday no solo para los usuarios, sino también para las marcas, que se exponen a daños reputacionales y a la pérdida de ventas.

Este viernes se celebra una fecha destacada en el calendario comercial, Black Friday, uno de los momentos del año que concentran más ventas para las marcas. Una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) revela que el 76 por ciento de los españoles prevé comprar este día y, de ellos, el 58 por ciento lo hará exclusiva o principalmente a través de Internet.

Esta inclinación por el comercio electrónico lleva a muchos ciberdelincuentes a aprovechar este periodo de ofertas y descuentos para desplegar estrategias encaminadas a estafar y robar a los usuarios. Para ello, utilizan un abanico de técnicas que cada vez se centran más en la suplantación de dominios y marcas en Internet.

Esto se debe a que los algoritmos de inteligencia artificial “permiten a los ciberdelincuentes suplantar webs y marcas con relativa facilidad, lo que dificulta la detección de los intentos de estafa y genera confusión entre los usuarios a la hora de realizar sus compras online”, ha explicado la Legal & Brand Protection Manager de Ubilibet, Mónica Sorribas, en un comunicado.

La temporada de Black Friday es conocida por sus ofertas de ventas a nivel mundial. (Foto: AFP)

Para las empresas afectadas, estas prácticas pueden tener consecuencias que van más allá del fraude sufrido por los consumidores: además de comprometer la confianza en la marca, la aparición de tiendas fraudulentas puede desviar potenciales ventas hacia páginas falsas, lo que obliga a destinar recursos a la detección de infracciones y la retirada de contenidos.

Así, el perjuicio no se limita a la reputación, sino que también puede afectar a la actividad comercial y a la relación con los clientes, como señalan desde Ubilibet, compañía especializada en salvaguardar la identidad y reputación digital.

Aunque las empresas pueden proteger jurídicamente sus marcas y registrar dominios asociados a ellas, estas medidas no impiden por sí solas que terceros intenten suplantar su identidad mediante direcciones fraudulentas, páginas falsas u otros canales digitales.

Desde Ubilibet, recomiendan a las empresas adoptar un enfoque que combine la prevención, la vigilancia y la actuación, especialmente “durante campañas de alta actividad comercial, cuando una suplantación puede afectar tanto a la confianza de los consumidores como a las ventas y a la reputación de la marca”, como ha apuntado Mónica Sorribas.

Así, la firma aconseja complementar el bloqueo de dominios con herramientas de vigilancia que permitan detectar posibles usos indebidos de la identidad de una empresa, además de establecer equipos de reacción para acompañar a la marca en caso de haber sido atacada, ya sea con estrategias de desactivación de contenidos fraudulentos, requerimientos de cese y desistimiento y la recuperación o impugnación de dominios fraudulentos que suplantan a la marca.