El nuevo Panorama de Amenazas de Kaspersky para América Latina revela que, entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, se bloquearon 592 millones de intentos de infección, una disminución del 18% frente al año anterior. Sin embargo, esta reducción no significa que las amenazas hayan desaparecido, pues los ciberdelincuentes continúan buscando nuevas formas de comprometer la seguridad de personas y organizaciones.

Los hallazgos de la investigación también apuntan a un cambio en las tácticas de los atacantes, que están pasando de campañas masivas y genéricas a operaciones más dirigidas contra sectores como el gubernamental y el industrial. En este escenario, los dispositivos con sistema operativo Windows continúan siendo uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes, mientras que las organizaciones de la región enfrentan amenazas que no necesariamente se reflejan en un mayor volumen de detecciones.

Los principales hallazgos de la investigación

Al analizar las detecciones por país, Brasil y México concentraron buena parte de los intentos de ataque de malware bloqueados en América Latina, con 330 millones y 102 millones, respectivamente. Le sigue Colombia, con 42 millones; Perú, con 39 millones; Ecuador, con 18,4 millones; Argentina, con 14,2 millones; y Chile, con 9,6 millones.

En Centroamérica y el Caribe, las detecciones sumaron cerca de 15,7 millones de intentos de ataque en los cinco países analizados. República Dominicana registró 4,2 millones; Costa Rica, 3,6 millones; Guatemala, 3,4 millones; Panamá, 3,3 millones; y El Salvador, 1,2 millones.

Brasil y México concentraron buena parte de los intentos de ataque de malware bloqueados en América Latina. (Foto: difusión)

Entre las amenazas más comunes detectadas se encuentran las herramientas de piratería de software, como los activadores de licencias, y los programas de publicidad invasiva (adware). Los archivos pirata, que se presentan como una forma sencilla de acceder a programas de pago sin adquirir una licencia, suelen solicitar a los usuarios que desactiven previamente su antivirus. Al hacerlo, dejan sus equipos expuestos a graves riesgos de seguridad, lo que puede facilitar la instalación de programas espía (spyware) diseñados para robar contraseñas y datos confidenciales.

Por su parte, los programas de adware no solo afectan el rendimiento de los dispositivos al mostrar anuncios invasivos y redirigir la navegación hacia sitios no deseados, sino que también pueden convertirse en una puerta de entrada para fraudes financieros más sofisticados.

Al analizar los ataques por sector, el gubernamental concentra el mayor porcentaje de intentos de infección bloqueados en América Latina, con un 27,3% del total. Le siguen la industria de manufactura de procesos, con un 12,5%; el comercio minorista y mayorista, con un 11,5%; y el sector salud, con un 8,3%.

“El elevado número de ataques por habitante en la región y la fuerte presencia de herramientas de piratería de software demuestran que muchos latinoamericanos todavía ponen en riesgo su seguridad digital a cambio de acceder gratuitamente a programas de pago. Los ciberdelincuentes aprovechan el interés por software de alto costo para ocultar archivos altamente maliciosos. Lo que parece un ahorro inofensivo puede terminar facilitando el acceso de los atacantes a los equipos para robar información y extorsionar a las organizaciones, especialmente si consideramos que el sector gubernamental es el principal objetivo de estos ataques”, señala Fabio Assolini, investigador líder de seguridad de Kaspersky.

El especialista también destaca que esta disminución en el volumen total de ataques refleja un cambio en la estrategia de los grupos de ciberdelincuentes. En lugar de distribuir masivamente programas maliciosos sencillos, los atacantes están apostando por operaciones profesionales, capaces de provocar daños financieros y operativos mucho mayores en grandes industrias e instituciones gubernamentales.

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