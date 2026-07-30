El reciente "incidente" de seguridad protegonizado por OpenAI sigue despertando preocupaciones. (Foto: magnific.com)
El reciente "incidente" de seguridad protegonizado por OpenAI sigue despertando preocupaciones. (Foto: magnific.com)
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Más de 1.000 empleados de las principales empresas de inteligencia artificial, incluido el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, firmaron una petición el martes para que el gobierno de Estados Unidos ayude a frenar la publicación de los modelos más avanzados de IA.

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