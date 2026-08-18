El engaño puede llegar días después de publicar una postal de viaje. (Foto: Austin Distel)
El engaño puede llegar días después de publicar una postal de viaje. (Foto: Austin Distel)
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Una foto frente a un paisaje, una fachada reconocible o incluso un puesto de comida puede dar más información de la que parece. Delincuentes están aprovechando herramientas de inteligencia artificial para analizar imágenes compartidas en Instagram o Facebook, identificar dónde fueron tomadas y usarlas en mensajes fraudulentos cada vez más personalizados.

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