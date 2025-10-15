WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más populares en la actualidad. Sin embargo, los especialistas en ciberseguridad se mantienen alertas debido a la presencia de los llamados números malditos.
La aplicación puede ser también un espacio para nuevos peligros en el que los usuarios pueden caer en estafas o en el robo de sus datos personales, hasta de sus cuentas bancarias.
Y en este caso aparecen los números malditos, que son números desconocidos que comienzan con prefijos de países lejanos.
Un informe de la página 20 Minutos, indica que estos “números malditos” son perfiles con prefijos extranjeros que se infiltran en grupos o envían mensajes ofreciendo trabajos fáciles o inversiones con grandes beneficios.
El primer contacto con una víctima puede ser un simple “Hola”. Los contactos suelen tener los prefios +62 (Indonesia), +685 (Samoa Occidental), +27 (Sudáfrica) o de cualquier otro país, pero siempre distantes a la potencial víctima.
También se los puede identificador porque empieza por un ‘+’ o un ‘00’ acompañado de un prefijo antes del número de teléfono en sí.
Otra manera de engañar a su víctima es con la oferta de trabajo. Estas se suelen hacer de manera directa o por el ingreso a grupos, y sin previa consulta.
¿Qué se puede hacer en estos casos? Una manera de evitar el ingreso a grupos extraños es ingresando a Ajustes, Privacidad y en Grupos podrás elegir a quien quieras que pueda añadirte.De esa manera, Whatsapp te notificará para que decidas si quieres o no.
