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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Más de la mitad de las empresas de Latinoamérica detectó intentos de ataques contra sus sistemas informáticos en el último año, de acuerdo con el ESET Security Report 2026. Entre las organizaciones que no registraron incidentes, una de cada cuatro admite que estos pudieron ocurrir sin ser descubiertos por falta de tecnología suficiente.

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