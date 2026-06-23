El correo electrónico funciona como una llave maestra para acceder a múltiples servicios. (Foto: Mika Baumeister)
El correo electrónico funciona como una llave maestra para acceder a múltiples servicios. (Foto: Mika Baumeister)
/ Unsplash
Por Redacción EC

Un hackeo de correo electrónico ya no implica únicamente perder acceso a los mensajes. También puede comprometer redes sociales, aplicaciones de mensajería, plataformas de streaming, billeteras digitales, cuentas bancarias y otros servicios que utilizan el email como puerta de entrada.

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