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Cuentas falsas que se hacían pasar por Sasha-Jay consiguieron 81.000 seguidores en TikTok y 22.000 en Instagram.
Cuentas falsas que se hacían pasar por Sasha-Jay consiguieron 81.000 seguidores en TikTok y 22.000 en Instagram.
/ BBC News Mundo
Por BBC News Mundo

Cada vez que alguien mira fijamente a Sasha-Jay Davies en un supermercado, ella entra en pánico, piensa que la reconocen y que están a punto de confrontarla.

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