Resumen

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Ciberdelincuentes adulteran página del álbum oficial de stickers del Mundial 2026 para engañar a víctimas. (Foto: Kaspersky / AFP)
Ciberdelincuentes adulteran página del álbum oficial de stickers del Mundial 2026 para engañar a víctimas. (Foto: Kaspersky / AFP)
Por Redacción EC

Los latinoamericanos somos fanáticos del fútbol. En medio de los preparativos para el Mundial 2026, aparecen nuevas formas de estafa y los ciberdelincuentes están usando el álbum oficial de stickers como anzuelo para atacar en esta parte del planeta.

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