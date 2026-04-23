Los latinoamericanos somos fanáticos del fútbol. En medio de los preparativos para el Mundial 2026, aparecen nuevas formas de estafa y los ciberdelincuentes están usando el álbum oficial de stickers como anzuelo para atacar en esta parte del planeta.

Kaspersky ha identificado al menos 20 dominios fraudulentos en América Latina, de los cuales 13 están dirigidos a países de habla hispana, que simulan la página oficial de venta de stickers del álbum del campeonato de fútbol más importante del mundo.

Los delincuentes han creado sitios con una apariencia muy similar a los oficiales, con precios bajos para engañar a los consumidores y robar dinero. Las direcciones web replican el diseño, la identidad visual y las etapas del proceso de compra del producto oficial, lo que confunde a los usuarios y aumenta las probabilidades de éxito del fraude.

Señala la empresa en seguridad digital que estos sitios muestran opciones con precios muy por debajo del mercado o promociones que parecen imperdibles, con distintas alternativas como álbumes de tapa dura, paquetes de stickers en diferentes cantidades e incluso combos que incluyen álbum y sobres. Es decir, simulan con gran detalle un comercio electrónico legítimo.

El problema está en la etapa de pago: las víctimas son dirigidas a realizar transferencias, generalmente enviando el dinero a cuentas de terceros utilizadas como intermediarios en fintechs, un modus operandi ya conocido. Tras la transferencia, el dinero suele dispersarse rápidamente entre múltiples cuentas, dificultando su recuperación.

Ataques en Latinoamérica

En Colombia, por ejemplo, la estafa se está difundiendo principalmente a través de mensajes en aplicaciones como WhatsApp y mediante anuncios en redes sociales como Instagram. En Brasil, en cambio, se ha identificado que los estafadores solicitan pagos a través de transferencias por PIX, el sistema de pagos instantáneos del país, enviando el dinero a cuentas de terceros para dificultar su rastreo.

“Grandes eventos como este torneo de fútbol están cada vez más en la mira de los cibercriminales. La popularidad de la colección y el componente emocional de los fanáticos se convierten en el anzuelo perfecto para fraudes cada vez más convincentes”, advierte Fabio Assolini, investigador líder en Seguridad para América Latina en Kaspersky.

Además, agregó que los delincuentes usan a su favor la urgencia, el miedo a quedarse por fuera y la búsqueda de buenos precios. “Construyen trampas digitales y es probable que sigan apareciendo nuevos dominios fraudulentos, cada vez más elaborados, en los próximos días”, aseguró.

Para protegerse ante estas vulnerabilidades, Kaspersky recomienda acceder únicamente a canales oficiales, verificar el dominio del sitio (pequeñas variaciones en la URL pueden indicar páginas falsas), configurar alertas de consumo en el banco y contar con protección de ciberseguridad.