Empresas hacen manifiesto en defensa de los modelos abiertos de IA para mayor seguridad. (Foto: magnific.com)
Empresas hacen manifiesto en defensa de los modelos abiertos de IA para mayor seguridad. (Foto: magnific.com)
Por Agencia Europa Press

Nvidia ha defendido el papel que juegan los sistemas de inteligencia artificial abiertos en la mejora de la ciberseguridad con el lanzamiento de ‘Open Secure AI Alliance’, una nueva iniciativa que cuenta con el respaldo de importantes empresas tecnológicas, como Microsoft, SpacexAI, Cisco y Cloudflare.

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