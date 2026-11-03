Faltan pocos días para que el papa León XIV llegue a nuestro país. Del 11 al 16 de noviembre se movilizará el fervor popular, sin embargo, los momentos de alta efervescencia colectiva también son aprovechados por redes de desinformación y ciberdelincuentes.

Estas situaciones pueden ser la puerta para estafas digitales o ventas de entradas fraudulentas. Personas inescrupulosas utilizan las espectativas de las personas para atacar.

Por un lado, en cuanto a la información falsa, también conocida como fake news, Patricia Sánchez, decana de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL), destaca el valor constructivo de la tecnología, y que el propio Vaticano cuente con plataformas interactivas

“El verdadero desafío consiste en potenciar esa conexión mediante el discernimiento, permitiendo que la ciudadanía disfrute de este hito pastoral sin caer en cadenas alarmistas o montajes audiovisuales que distorsionan el entusiasmo popular”, señaló la especialista.

Además, planteó algunas cinco acciones para verificar el contenido y resguardar la seguridad.

Aprovechar las plataformas y canales doctrinales oficiales: Evaluaciones de la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana (WACC) señalan que el 70% de las citas teológicas erróneas o descontextualizadas proviene de perfiles no institucionales. La verificación básica exige seguir directamente los canales certificados de Vatican News, la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Peruana, los cuales transmiten en directo, publican discursos completos y emiten comunicados autorizados.

Ciberdelincuentes aprovechan la visita del papa León XIV para dirigir ataques. (Foto: magnific.com)

Reconocer anomalías visuales en contenidos creados con inteligencia artificial: Para comprobar la autenticidad de imágenes del Papa León XIV, conviene observar detalles como la definición de los dedos de las manos, la coherencia de los fondos y los contrastes de luz frente a las transmisiones de los medios de comunicación acreditados.

Para comprobar la autenticidad de imágenes del Papa León XIV, conviene observar detalles como la definición de los dedos de las manos, la coherencia de los fondos y los contrastes de luz frente a las transmisiones de los medios de comunicación acreditados. Frenar el reenvío de cadenas anónimas en aplicaciones de mensajería: La prevención vecinal radica en no reenviar textos sin remitente comprobable y validar los avisos en las cuentas oficiales de la Policía Nacional y la comisión organizadora.

Verificar enlaces ante convocatorias de voluntariado y accesos: Las liturgias y encuentros públicos son de acceso gratuito; ninguna parroquia o diócesis solicita transferencias de dinero ni datos bancarios para asistir a las actividades.

Las liturgias y encuentros públicos son de acceso gratuito; ninguna parroquia o diócesis solicita transferencias de dinero ni datos bancarios para asistir a las actividades. Compartir una experiencia intergeneracional de alfabetización mediática: Ayudar a los familiares de mayor edad a reconocer páginas oficiales transforma la visita papal en una oportunidad de integración familiar, combinando la tradición comunitaria con el aprendizaje colaborativo.

Estafas digitales

La otra cara del viaje del papa León XIV está en las estafas por viajes, traslados y alojamientos. Expertos de Kaspersky recomiendan a la población y turistas extremar precauciones al realizar reservas o buscar pases para los eventos masivos.

Es posible que los ciberdelincuentes creen portales engañosos, ofertas de hospedaje inexistentes y aplicaciones fraudulentas con el fin de robar credenciales bancarias, datos de tarjetas de crédito e información personal de las víctimas.

Por un lado están las amenazas en el sector turismo. Un reciente análisis de Kaspersky refleja cómo los atacantes utilizan la temática de viajes y plataformas de alojamiento como señuelo. Entre el segundo trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026, las soluciones de seguridad de Kaspersky registraron 5,414 intentos de ataque asociados a marcas reconocidas del sector (como Booking.com, TripAdvisor, Agoda, Airbnb y Viator). De estas detecciones, los troyanos representaron el 54.6 % de las amenazas.

Las cuentas en plataformas de viajes almacenan datos personales, métodos de pago e historiales de conversación, convirtiéndose en objetivos prioritarios para los cibercriminales.

También se recurre a la clonación de páginas y engaños en pases VIP. Entre los casos más frecuentes, los atacantes reproducen con exactitud el flujo de navegación y pago de plataformas populares como Booking.com.

La víctima ingresa sus datos financieros para completar una supuesta reserva, pero no recibe confirmación, la habitación jamás se separa y el dinero termina en manos de los estafadores. Muchas personas recién descubren el fraude al llegar a su destino.

Frente a esta situación, la firma de seguridad digital recomienda reservar siempre desde canales oficiales, verificar la dirección web antes de pagar, no pagar por pases ni entradas (en el caso de eventos papales), desconfiar de la urgencia y ofertas irreales, asegurar los dispositivos con soluciones de ciberseguridad y proteger tu conexión en redes Wi -Fi públicas con una VPN para cifrar tus datos y proteger tus transacciones bancarias o correos personales.