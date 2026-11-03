La llegada de León XIV a Perú también es aprovechada por ciberdelincuentes para estafar a las personas. (Foto: AFP)
La llegada de León XIV a Perú también es aprovechada por ciberdelincuentes para estafar a las personas. (Foto: AFP)
/ FILIPPO MONTEFORTE
Por Redacción EC

Faltan pocos días para que el papa León XIV llegue a nuestro país. Del 11 al 16 de noviembre se movilizará el fervor popular, sin embargo, los momentos de alta efervescencia colectiva también son aprovechados por redes de desinformación y ciberdelincuentes.

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