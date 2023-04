Las aplicaciones son parte fundamental de los dispositivos que utilizamos día a día. El problema para los usuarios llega cuando cada una pide crear una cuenta diferente y, en el momento en que queremos eliminarla, algunas no permiten hacerlo de forma simple. Muchos optan por intentar hasta conseguirlo y otros simplemente se dan por vencidos y eliminan la app. ¿Qué peligros puedes significar no eliminar nuestra información y qué podemos hacer al respecto?

Google ha anunciado recientemente que obligará a los desarrolladores de aplicaciones a proporcionar una opción para que los usuarios eliminen sus cuentas, y la información que haya dentro. Esta medida está pensada para las apps de la Play Store que no cuentan con esta función dentro de la misma plataforma.

Por ello, la página de la aplicación en la tienda virtual tendrá un botón que llevará al usuario al sitio web correspondiente de los desarrolladores para iniciar el proceso de eliminación de cuenta o información. Así, los usuarios no tendrán que ponerse a buscar cómo borrar estos datos, pues solo tendrían que dirigirse a la Play Store.

¿Por qué algunas aplicaciones no permiten eliminar nuestras cuentas o información personal?

De acuerdo con Mario Micucci, investigador de seguridad informática de ESET Latinoamérica, existe más de una razón para que una app no deje que los usuarios puedan eliminar sus cuentas. “Hay varias razones por las cuales algunas aplicaciones no permiten a los usuarios eliminar sus cuentas. Entre las más comunes podemos destacar la retención de usuarios, donde quieren mantenerlos en su plataforma, incluso si ya no desean usarla. Al no permitir que los usuarios eliminen sus cuentas, la app puede mantener su base de usuarios activa y con una apariencia más grande de lo que realmente es”, señala en entrevista con El Comercio.

Algunos desarrolladores recopilan información para venderlos o estudiarlos. “Con los datos del usuario, algunas aplicaciones pueden querer retenerlos incluso si ya no usan la plataforma. La información recopilada de los usuarios puede ser valiosa para la aplicación, ya sea para su uso interno o para venderla a terceros. En este sentido, al no permitir que los usuarios eliminen sus cuentas la aplicación puede continuar recopilando y utilizando los datos del usuario”, añade.

En otros casos, simplemente mantienen las cuentas para que sean reactivadas en caso el usuario vuelva a usar la app. “Algunas aplicaciones también pueden querer reutilizar cuentas inactivas en lugar de permitir que sean eliminadas. Si los usuarios pueden eliminar sus cuentas, la aplicación puede perder la oportunidad de reactivarlas y convertirlas en usuarios activos nuevamente”, indica el experto.

Además, en algunas ocasiones este proceso podría demorar más de lo pensado debido a diversos factores. “Es importante tener en cuenta que en algunos casos, las aplicaciones pueden tener requisitos legales para retener ciertos datos del usuario durante un cierto período de tiempo, lo que también puede impedir que los usuarios eliminen sus cuentas inmediatamente”, agrega.

¿Nuestra información personal podría estar en peligro, en caso no eliminemos una cuenta?

Según Micucci, sí, pues estos datos podrían terminar en otras manos. “Si no se permite eliminar una cuenta en una aplicación o plataforma, los datos personales del usuario pueden estar en peligro en varios sentidos. Estos incluyen la información de contacto del usuario, como el correo electrónico y el número de teléfono. Si esta información se ha compartido con la aplicación, podría ser objeto de spam o venta a terceros”, afirma.

El nivel de peligro depende de los datos que hayamos entregado a la aplicación. “Según sea la naturaleza de la aplicación, si se han proporcionado detalles financieros como tarjetas de crédito o información bancaria al crear una cuenta, estos datos podrían quedar expuestos a posibles violaciones de seguridad o robo de identidad”, asevera el experto.

Eliminar los datos bancarios de las apps que ya no utilizamos es una buena medida para evitar que caiga en manos de cibercriminales. / Pixabay

Sin embargo, los datos que se podrían considerar ‘menores’ o menos ‘interesantes’, también pueden ser utilizados en contra del usuario. “La información recopilada por la plataforma, como las búsquedas realizadas o los productos comprados, podría utilizarse para fines publicitarios o para construir un perfil detallado del usuario, sumado a la situación de si se ha compartido información personal sensible con la aplicación, como información médica o detalles de la vida privada”, añade.

Por ello, es importante que los usuarios eliminen su información y cuenta cuando decidan no seguir utilizando una aplicación. “Esta información puede quedar en riesgo si no se elimina la cuenta, pues puede ser utilizada de manera malintencionada o vendida a terceros”, asegura.

¿Qué podemos hacer para eliminar nuestras cuentas o información personal en estos casos?

Según Micucci, los usuarios tendrán que revisar lo que dice la app al respecto. “Si un usuario desea eliminar su cuenta en una aplicación o plataforma, deberá contemplar revisar la política de privacidad de la aplicación o plataforma. En este sentido, es importante revisar la información de la plataforma antes de eliminar la cuenta ya que de esta manera el usuario puede saber qué información se retendrá y durante cuánto tiempo”, indica.

Asimismo, nuestros datos deben ser eliminados por nosotros mismos. “Antes de eliminar la cuenta, el usuario debe asegurarse de borrar toda su información personal asociada a la cuenta, como correos electrónicos, mensajes, fotos y contactos. De esta manera, se puede asegurar que la información personal no se conserve en la aplicación. Luego, una vez que se han eliminado todos los datos personales [posibles], el usuario debe eliminar la cuenta de la aplicación o plataforma”, agrega.

Pero, ¿qué ocurre cuando la app no permite eliminar algunos datos personales o la misma cuenta? Los usuarios pueden recurrir a las leyes de sus países para exigir que la plataforma elimine esta información. En Perú existe la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, la cual ampara a los ciudadanos en estos casos.

De acuerdo con Óscar Montezuma Panez, abogado especialista en tecnología, los usuarios de Perú tenemos el derecho de cancelación. “En caso no exista la opción de eliminar nuestras cuentas o información, legalmente, existe la Ley de Protección de Datos Personales en el Perú que regula todo lo que esté relacionado con información, en formato físico o digital. Esta norma crea una serie de derechos conocidos por sus siglas ARCO. La ‘C’ es el derecho de cancelación”, asegura en entrevista con este Diario.

Los usuarios, gracias a este derecho, pueden solicitar que se eliminen sus datos personales. “Si tú quieres que se elimine tu información personal de algún lugar, sea digital o físico, puedes activar este derecho [de cancelación]. Te diriges a esta plataforma o la empresa que la gestiona y le solicitas la eliminación de la información, de acuerdo a la Ley N° 29733 y su reglamento”, añade.

Incluso, los ciudadanos pueden acudir a la entidad encarga de hacer cumplir nuestros derechos sobre datos personales. “En el Perú, la autoridad que supervisa el cumplimiento de la norma es la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que está en el Ministerio de Justicia”, afirma el abogado.

La Ley de Protección de Datos Personales permite que los usuarios peruanos puedan ejercer el derecho de cancelación. / Pixabay

“La regla general es que tenemos el derecho a poder borrarla”, señala Montezuma, quien también indica que, como en toda situación, hay excepciones en casos específicos. “Excepcionalmente, si los datos tienen que ver con información tributaria o laboral con la que tiene que cumplir esta empresa frente a las autoridades, hay una obligación de conservar esa información por un número de años”, señala.

Este impedimento también podría estar ligado a una investigación en curso. “Otra situación puntual es que un juez, por ejemplo, ordene a una aplicación que no elimine cierta información porque está bajo una investigación para esclarecer un delito. Una orden judicial se tiene que respetar”, agrega.

Sin embargo, fuera de estos casos extraordinarios, las compañías deben respetar el derecho de cancelación de los usuarios. “La regla general es que si yo soy titular de mi información y lo ingreso a una plataforma, tengo el derecho de poder eliminar esta información”, concluye Montezuma.