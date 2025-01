En nuestra vida cotidiana, los celulares se han vuelto una extensión para nuestras actividades, por lo que es fundamental darles el mantenimiento básico para garantizar un buen rendimiento. Entre las recomendaciones más comunes, reiniciar estos aparatos al menos una vez a la semana se ha vuelto un hábito sugerido por expertos en tecnología.

Apagar y encender tu dispositivo permite que el sistema operativo refresque su funcionamiento y reduzca la posibilidad de errores que puedan afectarlo. Te explicamos por qué deberías de reiniciar tu celular una vez a la semana.

¿Por qué reiniciar tu teléfono?

Según WeLiveSecurity, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés) lleva tiempo sugiriendo un hábito que parece sencillo, pero tiene gran impacto en la ciberseguridad personal: reiniciar tu celular.

Desde 2020, la NSA recomienda hacerlo al menos una vez a la semana para reducir riesgos ante una amenaza cada vez más frecuente, el malware no persistente, también conocido como fileless malware. Este tipo de software malicioso opera exclusivamente en la memoria RAM del dispositivo, por lo que no deja rastros en el almacenamiento permanente.

Este malware emplea técnicas como living off the land (LOTL), pues utiliza herramientas ya integradas en el sistema operativo para ejecutar sus funciones. Así, no necesita instalar archivos adicionales en el dispositivo. Cuando se reinicia, toda la información almacenada en la RAM se borra, lo que limita temporalmente la capacidad del malware de operar.

¿Cómo ayuda el reinicio a la seguridad digital?

Aunque reiniciar el celular no elimina malwares persistentes, este proceso sirve como una barrera momentánea contra otros ataques. De acuerdo con la NSA, apagar y encender el dispositivo puede ayudar a los mecanismos de seguridad del sistema a identificar y bloquear actividades sospechosas.

Además, Jake Moore, Global Cibersecurity Advisor de ESET, destaca la importancia de mantener el software del teléfono actualizado. Esto se debe a que las actualizaciones regulares aseguran que los sistemas operativos cuenten con los parches necesarios para protegerse de vulnerabilidades recientes.

Recomendaciones adicionales

Al igual que el reinicio semanal, la NSA sugiere tomar las siguientes medidas para fortalecer tu seguridad digital y proteger tus datos personales:

- Actualizar tu dispositivo: Mantén tu sistema operativo al día, ya sea Android o iOS.

- Usar contraseñas seguras: Crea contraseñas únicas para cada cuenta o servicio, y complementa con autenticación biométrica cuando sea posible.

- Evitar malos hábitos digitales: No hagas clic en enlaces de procedencia desconocida, ni descargues archivos adjuntos de remitentes sospechosos. Asimismo, evita prácticas como rootear o hacer jailbreak a tu teléfono, ya que esto puede exponerlo a otros riesgos.

“El Universal” de México, GDA