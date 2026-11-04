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Resumen

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(Foto: magnific.com)
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Por Agencia Europa Press

Investigadores de Check Point Research han demostrado cómo las instrucciones ocultas de lenguaje natural y los archivos de configuración de un modelo de Inteligencia Artificial (IA) pueden manipular persistentemente el comportamiento de un agente de IA en lo que se ha denominado ‘Prompt Adware’.

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