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Resumen

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Un refrigerador inteligente puede conectarse a una red WiFi, acceder a aplicaciones, compartir fotografías, dialogar con otros dispositivos. (Foto: magnific.com)
Un refrigerador inteligente puede conectarse a una red WiFi, acceder a aplicaciones, compartir fotografías, dialogar con otros dispositivos. (Foto: magnific.com)
Por Daniel Bedoya Ramos

Este lunes se conoció que decenas de supermercados, en al menos siete países de Europa, fueron víctimas de un ciberataque que vulneró las cámaras frigoríficas de los establecimientos, provocando la pérdida de alimentos perecibles y una gran cantidad de dinero que aun está en proceso de conocerse.

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