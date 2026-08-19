Se recomienda mejorar los hábitos del uso del código QR. (Foto referencial: magnific.com)
Se recomienda mejorar los hábitos del uso del código QR. (Foto referencial: magnific.com)
Por Redacción EC

El código QR se ha vueltotan común que se usa para pagar el menú, las compras en supermercados, en la panadería, pagos por internet, hasta el pasaje de la combi. Sin embargo, hay una amenaza de seguridad que sigue creciendo: quishing, o phishing basado en códigos QR.