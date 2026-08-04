Contestar una llamada telefónica se ha vuelto una actividad de riesgo para muchos peruanos. Y es que puedes caer en manos de un delincuente, ser víctima de una extorsión o de un fraude financiero. Es cada vez más común recibir llamadas de números internacionales, con una larga fila de dígitos, con el nombre de bancos o instituciones, que ya no solo son molestas y, más bien, despiertan sospecha.

En el fondo se esconden redes de fraude. Hace tan solo un mes Interpol realizó la operación First Light 2026 en 97 países y que acabó con más de 5 mil detenido. También se bloquearon 293 millones de dólares, producto de esta red delictiva que aplicaba numerosas técnicas de ingeniería social, estafas románticas, suplantación de identidad, fraude por correo electrónico empresarial, falsas inversiones y extorsión sexual.

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Uno de los canales que utilizan los delincuentes, una de las puertas para llegar a sus víctimas, es la llamada telefónica.

Para esto se valen de varias técnicas.

Fabio Assolini, director del Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky, indica que en primer lugar la forma más común es el robocall, que “es un número que de forma automática va a timbrar a otro y el reto es saber si hay alguien del otro lado que contesta”.

Es decir, se busca saber si el número pertenece a una persona real. Es una técnica usada por agencias de marketing, empresas de venta. El resultado es una base de datos que “a veces será comprada por criminales porque saben que el número esta activio”.

Estafadores combinan diversas técnicas para cometer fraudes por teléfono. (Foto: magnific.com)

La siguiente técnica por conocer es el Voice over IP (VoIP), que es una tecnología que permite hacer llamadas de voz a través de Internet. No se usa las líneas telefónicas tradicionales y por lo general tiene la apariencia de una llamada internacional, o también es un código tan largo que viene seguido por varios puntos.

Complementando esta técnica se encuentra el spoofing. Es una técnica bastante usada en fraudes por teléfono y que consiste en suplantar algún número telefónico.

“De verdad, ellos [los criminales] pueden poner cualquier número. incluso su propio número, o sea, el número de la persona a la que está timbrando, quien está recibiendo la llamada” , indicó Assolini en conversación con El Comercio.

Las redes criminales suelen combinar estás y otras técnicas y, según el especialista, “la forma como se da el fraude depende del reto del criminal” . Otro detalle es que la forma de rastrearlos se hace más complicada.

¿Y qué pasa en Perú?

Entre las llamadas internacionales desconocidas existe un tipo de estafa llamada “Wangiri”, que se trata de una presunta modalidad de fraude telefónico. Consiste en realizar llamadas perdidas de muy corta duración, generalmente desde números internacionales desconocidos, con la finalidad de inducir a la persona usuaria a devolver la llamada. Esto podría generar cargos elevados.

Según indicó el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), hasta la fecha "no ha registrado quejas, reclamos ni procedimientos administrativos sancionadores relacionados específicamente con este tipo de llamadas".

Estafadores no solo usan un tipo de técnica. Mucho depende de la meta del delincuente. (Foto: magnific.com)

Lo que sí se viene investigando son los “casos relacionados con comunicaciones comerciales no solicitadas (spam)”, a cargo de la Comisión de Protección al Consumidor N.° 3. Esto se da desde la aplicación de la Ley N.° 32323, que fortaleció la prohibición de estas prácticas.

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“El Indecopi viene realizando acciones de fiscalización para verificar el cumplimiento de esta norma, cuyos resultados podrían dar lugar, de corresponder, al inicio de procedimientos administrativos sancionadores”, indicó el instituto a este Diario. En cualquiera de los casos, instó a la población a mantenerse alerta frente a este tipo de prácticas y denunciar ante las autoridades.

El caso peruano se encuentra dentro del contexto latinoamericano. Señala Assolini que si en algo destaca nuestra región es en la estafa financiera. “Los fraudes latinoamericanos son, en mi opinón, bien hechos porque se dan en el idioma local, con temas locales, usando nombres de la banca local”, explicó.

Otras fuentes de donde suelen provenir los ataques son Asia y África. En estos caso se encuentran en el caso de la extorsión sexual, fraude de romance y los casos de inversiones en criptomonedas.

Algunas recomendaciones

Lamentablemente la desconfianza en las llamadas telefónicas de números desconocidos ha llevado que más personas no respondan.

Eso es un problema, indica el especialista de Kaspersky, pues afecta la confianza de los usuarios. En ese sentido, advirtió que es responsabilidad de las empresas de telecomunicaciones bloquear estos proveedores de llamadas de Voice over IP.

“Mientras esto no pase, el problema se queda que de las manos de las personas“, indicó Assolini, y planteó que debe ser ”mandatorio que las empresas de telecomunicaciones adopten procolos modernos que opermiten bloquear y controlar este tipo de llamadas".

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Indicó que la mayoría de empresas operan con el protocolo SS7, que ya es muy antiguo, y “si no se adoptan, los criminales estarán libres para seguir con los fraudes, las llamadas fraudulentas de todo tipo” . Esto implica cambios de dispositivos, cambios de protocolos, cambios de softwares.

¿Qué puede hacer el usuario? Una opción es la instalación de aplicaciones que identifiquen el origen y la seguridad de la llamada telefónica, como Who Calls de Kaspersky. Pero también hay algunas prácticas que se pueden seguir.

“Al darse cuenta de que es una llamada del extranjero, de un número que desconoce, hay que colgar de inmediato. Es lo más fácil porque ellos intentarán por ingeniería social involucrarte, o aún despertarte miedo”, indicó, pues inventarán algún problema financiero.

También recomendó que bajo ninguna circunstancia se debe confirmar códigos recibidos por SMS, correo electrónico o instalar alguna aplicación. Estos abrirían la puerta para fraudes. Hasta que no se desmantelen estas organizaciones, la prevención estará en manos de los usuarios.