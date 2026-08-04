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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Contestar una llamada telefónica se ha vuelto una actividad de riesgo para muchos peruanos. Y es que puedes caer en manos de un delincuente, ser víctima de una extorsión o de un fraude financiero. Es cada vez más común recibir llamadas de números internacionales, con una larga fila de dígitos, con el nombre de bancos o instituciones, que ya no solo son molestas y, más bien, despiertan sospecha.

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