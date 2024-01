La serie Galaxy S24 de Samsung se presentó la semana pasada en la ciudad de San José, California, donde estuvo presente El Comercio. Nuevas funciones en los celulares se refuerzan con una más potenciada ingeniería de inteligencia artificial, que según la compañía surcoreana, cambiará la forma en que los usuarios utilizan la información y se comunican.

Mario Laffitte, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Samsung para América Latina, conversó con El Comercio sobre la serie de teléfonos inteligentes presentada en el Unpacked 2024, que se enfocó en más funciones de inteligencia artificial, como la traducción de llamadas en vivo, investigación por selección de imágenes desde Google, entre otros.

Al menos, ocho funciones de la nueva serie Galaxy S24 están disponibles en las aplicaciones internas de los celulares de Samsung.

Samsung no es la única marca apostando por el uso de inteligencia artificial en celulares. ¿Creen que la serie S24 es diferente y tiene ventaja de lo que la competencia lance en el 2024?

La inteligencia artificial no es un tema nuevo. Los noticieros están hablando de un cambio importante en el negocio. Así, sabemos de las nuevas compañías con valoraciones increíbles en la bolsa a cuenta de los requeridos chips de inteligencia artificial. Pero nuestra propuesta con los Galaxy en 2024 es diferente porque traemos la IA directamente a las manos de las personas para que la usen en su cotidianeidad, como al hacer traducciones de transcripciones de audios, la corrección de estilo, la traducción en llamadas de voz y otros beneficios. En el área de R&D (Investigación y Desarrollo), tenemos más de una década de experiencia en el tema.

Están utilizando inteligencia artificial en los celulares, pero no funciona como una generación de contenidos que utiliza amplias bases de datos, como, por ejemplo, lo hace ChatGPT. ¿O es posible hacer una comparativa con ese tipo de IA?

No haré comparativas con otras plataformas porque no es el punto. Pero puedo decir que le traemos al consumidor algo sencillo. No necesita tener otro aplicativo, ser un experto en tecnología o saber hacer tipos de preguntas. Únicamente, la persona coloca lo que necesita y el sistema lo hará tanto en la gestión de curaduría y mejoría de imágenes como en las cuestiones de textos.

La preocupación de algunos puede estar en la facilidad de hacer una investigación desde el teléfono, sobre todo, para quienes no desean generar mucha huella digital. ¿Pero, en todo caso, cómo balancean el hecho de brindar IA para investigaciones rápidas desde el celular y la seguridad de información personal que brindan en el dispositivo?

Tenemos muy en cuenta el tema de la privacidad y la protección de la persona. Para eso, desarrollamos Samsung Knox, sistema de protección de datos, que se combina entre el software y el hardware y que mantiene la información del celular protegida. Es un tema simple que está presente en todas las aplicaciones en línea por cuenta de la inteligencia artificial y, además, ya estaba disponible. En realidad, tenemos una preocupación grande, así como soluciones para ello. Sin embargo, si una persona se toma una fotografía, automáticamente está en la mira social, por lo que está fuera de cualquier capa de protección y sujeta al ambiente público. Entonces, seguimos desarrollando herramientas para protección de datos, porque nos interesa que existan en el celular y en todos los dispositivos de nuestros hogares, que están interconectados.

En China, hay bastantes regulaciones sobre inteligencia artificial, como la forma en que las compañías la utilizan. Al lanzar la nueva serie S24 enfocada en IA, ¿cómo manejan este tema bajo las normativas de los diferentes países?

El camino es que, cuando hay una nueva frontera, se tiene una nueva regulación. No se hace una nueva reglamentación si no existe la tecnología, y estamos atentos, incluso colaborando en las discusiones como invitados en los países. Estados Unidos y Europa tienen mayores discusiones sobre privacidad de datos en tecnología. Europa ha tenido mayor protagonismo en generar ejemplos de reglamentación de protección y muchos países latinoamericanos toman de base la legislación europea para la discusión local, como Chile y Brasil. En el caso de los celulares S24, el lanzamiento fue global, sin excepciones, y los procesadores funcionan en todos los países, a diferencia de Estados Unidos, donde se necesita un tipo de procesador en relación a la tecnología de microchips, pero no es algo por lo preocuparse.