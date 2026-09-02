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Resumen

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Servicio de mensajería iMessage de Apple.
Servicio de mensajería iMessage de Apple.
/ APPLE
Por Agencia Europa Press

WhatsApp y SMS/iMessage concentran las estafas por mensajería instantánea en España, en donde se replican y suplantan identidades de marcas con inteligencia artificial para aprovechar la confianza que tienen en ellas los usuarios, lo que deja en las víctimas un fuerte impacto emocional que perdura meses después.

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