WhatsApp y SMS/iMessage concentran las estafas por mensajería instantánea en España, en donde se replican y suplantan identidades de marcas con inteligencia artificial para aprovechar la confianza que tienen en ellas los usuarios, lo que deja en las víctimas un fuerte impacto emocional que perdura meses después.

La suplantación de marcas es uno de los tres tipos más comunes de estafas por mensajería a nivel mundial (31%) y también en España (32%), lo que además de tener un impacto financiero y emocional en las víctimas, está causando también daños en las relaciones con los clientes y en su nivel de interacción con las marcas.

Las estafas por mensajería ya no son incidentes aislados. Más de uno de cada cuatro consumidores afectados (28%) afirma haber sido estafado entre tres o más veces, mientras que en España la cifra se sitúa en el 19,6 por ciento.

Y una gran mayoría de consumidores a nivel global (99%) no confía en ninguna notificación entrante que se emite a través de los canales de mensajería después de haber sido víctima de cualquier estafa, como se recoge en el estudio ‘The Great Messaging Heist’, de Kaspersky.

Las estafas se producen en los mismos canales en los que las marcas y los consumidores interactúan. La investigación muestra que casi la mitad (43%) de las estafas comienzan en WhatsApp, seguido de SMS/iMessage (40%) y Facebook (27%). En España, los canales más utilizados por los estafadores son SMS/iMessage (47,2%), WhatsApp (46,0%) y Telegram (18,4%).

Además, casi dos de cada tres estafas (63%) se desarrollan en múltiples plataformas antes de que las víctimas se den cuenta de lo que está ocurriendo. Este enfoque multiplataforma aumenta la credibilidad y hace más difícil la detección de fraude.

CONSECUENCIAS EMOCIONALES QUE PERDURAN

El estudio destaca el impacto que tiene el ser engañado, que va más allá de la pérdida financiera o de datos. Inmediatamente después de la estafa, más de la mitad (54%) de las victimas afirmó sentirse enfadada, mientras que el 42 por ciento dijo sentirse frustrado y el 38 por ciento alterado. A nivel nacional, las emociones registradas fueron más intensas: un 54,8 por ciento de enfado, un 52,8 por ciento de frustración y un 47,2 por ciento de malestar.

Estas emociones no desaparecen con el tiempo. Un promedio de seis meses después, casi la mitad de las víctimas (48%) aseguró que seguía sintiéndose enfadada, mientras que un tercio continuaba frustrado (33%) o alterado (30%). En España, el impacto emocional persistente continúa siendo significativo: un 42 por ciento de las víctimas sigue sintiéndose enfadada, un 38,4 por ciento frustrada y un 39,6 por ciento alterada meses después de la estafa.

Los ciberdelincuentes utilizan la inteligencia artificial para perfeccionar sus ciberataques, lo que aumenta la velocidad a la que los ejecutan y su eficacia. Según el estudio, dos tercios (66%) creen que la IA desempeñó un papel en la estafa que experimentaron, incluyendo mensajes redactados (43%), voces sintéticas (31%) o imágenes ‘deepfake’ (25%). En España, el 48,8 por ciento de las víctimas cree que la IA estuvo involucrada en la estafa, mientras que el 47,2 por ciento identificó mensajes generados por la propia IA.