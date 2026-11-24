Un presunto ciberdelincuente asegura haber obtenido información personal, incluida información biométrica, de más de 33 millones de ciudadanos peruanos de las bases de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). La denuncia surge pocos días después de que la entidad estatal presentara el nuevo Documento Nacional de Identidad digital (DNId), cuyo lanzamiento también despertó cuestionamientos sobre la protección de los datos personales. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia que vincule ambos acontecimientos.

El supuesto atacante, que se identifica como “TEAMSTARS”, ofreció la información en un foro clandestino el 24 de noviembre. La publicación fue detectada por plataformas de monitoreo de amenazas, entre ellas VECERT Threat Intelligence, que registró el anuncio y la identidad utilizada por el presunto vendedor. No obstante, hasta el momento no se ha confirmado la autenticidad de la información ofrecida.

El anunciante asegura disponer de información biométrica de ciudadanos peruanos, como huellas dactilares, registros del iris y fotografías faciales, así como de acceso a sistemas informáticos de distintas instituciones públicas. También afirma contar con certificados digitales y acceso a componentes de la infraestructura utilizada para verificar identidades y firmas electrónicas.

Entre las instituciones mencionadas figuran el Poder Judicial (Lima Este y Ayacucho), EsSalud, la Oficina de Normalización Previsional (ONP), el Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Cuna Más, Perú Compras y gobiernos regionales. El anuncio también hace referencia a las autoridades certificadoras ROOT 3 y ROOT 5, utilizadas para respaldar la autenticidad de certificados y firmas digitales.

Ante esta publicación, Reniec informó este martes que, tras realizar una serie de verificaciones técnicas, no ha identificado vulneraciones en sus bases de datos ni en su infraestructura de certificación digital. Asimismo, precisó que la institución no registra información biométrica del iris ni administra domicilios o casillas electrónicas, como sostiene el supuesto atacante.

La entidad también aclaró que no administra los sistemas de las demás instituciones públicas mencionadas en el anuncio, entre ellas el Poder Judicial, EsSalud, ONP y Minsa. Finalmente, informó que exhortó a la Policía Nacional del Perú, a través de la Dirección de Ciberdelincuencia, a investigar a los responsables de estas publicaciones. No obstante, el comunicado no detalla las pruebas técnicas realizadas ni permite establecer de manera independiente la autenticidad de la información ofrecida.

Además… ¿Cómo se producen los ciberataques? De acuerdo con Sergio Azahuanche, especialista en ciberseguridad de Marsh, existen varias vías por las que los delincuentes informáticos pueden acceder a información sensible. Una de ellas es el engaño al usuario, "que es lo menos técnico", pero que puede resultar una de las estrategias más sencillas. Otra consiste en aprovechar vulnerabilidades en los sistemas informáticos, ya sea por una mala configuración de los servidores y aplicaciones o por fallas de seguridad que no han sido corregidas. "Escalan privilegios, se mueven lateralmente hacia infraestructura internamente y hasta que consiguen el acceso a la base de datos", explicó el especialista, en referencia a cómo los atacantes pueden obtener mayores permisos y desplazarse entre distintos sistemas hasta alcanzar la información que buscan. Azahuanche advirtió también que el auge de la inteligencia artificial ha acelerado el descubrimiento de vulnerabilidades, incluso algunas que llevaban siete o diez años sin ser identificadas. Esta situación, según explicó, podría facilitar que los ciberdelincuentes aprovechen fallas antiguas para comprometer sistemas informáticos. Pero ¿es posible determinar si Reniec sufrió realmente un ciberataque? Según el especialista, sería necesario realizar un análisis forense de sus sistemas y redes para identificar posibles rastros de una intrusión, establecer los puntos de entrada y determinar hasta dónde pudo haber llegado un atacante. Este procedimiento también permitiría investigar si la información fue obtenida mediante el uso indebido de accesos internos, aunque sus resultados no necesariamente serían inmediatos.

¿Qué tan creíble es esta supuesta filtración?

Consultado por El Comercio, Jorge Zeballos, especialista en ciberseguridad de ESET, advirtió que todavía no existen elementos suficientes para confirmar la autenticidad de la información ofrecida, aunque tampoco puede descartarse que sea cierta.

El experto explicó que en los foros clandestinos es frecuente encontrar anuncios que exageran las capacidades de los supuestos atacantes o mezclan bases de datos antiguas para presentarlas como nuevas filtraciones. No obstante, consideró que los antecedentes de Reniec justifican que la denuncia sea investigada.

Coincide con él Julio Seminario, analista de ciberseguridad de Intecnia Corp, country partner de Bitdefender en Perú. “Es posible, pero no está probado”, señaló a este Diario.

Seminario justifica las sospechas recordando acontecimientos recientes. En 2024, un usuario aseguró disponer de información de 32 millones de peruanos, aunque Reniec negó que sus bases de datos hubieran sido vulneradas. En 2025, más de 140.000 fotografías de ciudadanos circularon en internet. Aquella vez, la institución también descartó un ataque directo a sus sistemas y atribuyó la exposición al uso indebido de credenciales de acceso de un usuario del Ministerio del Interior. Un reportaje periodístico sostuvo que al menos tres presuntos atacantes habrían conseguido descargar información mediante la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE).

El analista explicó que, en esta ocasión, “la confirmación final solo puede darla Reniec, con sus registros internos de acceso”. Para ello, consideró necesario contrastar muestras de la información con registros auténticos, con el consentimiento de sus titulares, y determinar si corresponden a datos actuales o a bases antiguas reutilizadas.

Por su parte, Sergio Azahuanche, especialista en ciberseguridad de Marsh, consideró fundamental que Reniec mantenga una comunicación transparente con la ciudadanía sobre las investigaciones realizadas. De lo contrario, advirtió que el supuesto ciberdelincuente podría responder al comunicado oficial divulgando nuevas muestras de la información que asegura poseer para intentar demostrar la veracidad de sus afirmaciones, lo que podría afectar aún más la credibilidad de la institución. Zeballos concuerda en que se necesita una investigación exhaustiva.

Fraudes y estafas más elaborados

En caso de que la información personal sea expuesta, los riesgos podrían ir desde estafas más elaboradas hasta intentos de suplantación de identidad. Según Seminario, los delincuentes podrían utilizar datos como nombres, direcciones, fotografías y firmas para intentar obtener créditos, contratar servicios o engañar a sus víctimas. “Una contraseña se cambia, pero el DNI y los rasgos del rostro no”, advirtió.

Respecto a las autoridades certificadoras ROOT 3 y ROOT 5, mencionadas en el anuncio de venta, Seminario explicó que los certificados digitales públicos pueden descargarse libremente y que su posesión no demuestra una vulneración. La situación sería distinta si los delincuentes hubieran obtenido claves privadas utilizadas para emitir certificados digitales. “Es como robar el sello maestro”, sostuvo el especialista, quien advirtió que esto podría facilitar la generación de certificados fraudulentos. No obstante, precisó que no existe evidencia pública de que esas claves hayan sido comprometidas.

Para Zeballos, el gran peligro es el escenario adverso que se está gestando en el país, algo que él denomina “la tormenta perfecta”. El especialista advierte que la circulación de información personal permite a los ciberdelincuentes construir engaños cada vez más convincentes, debido a la cantidad de datos que pueden llegar a conocer sobre sus víctimas.

“Nuestros datos, ya sea por filtraciones de Reniec o de otras entidades, están en la calle. Hay personas que saben demasiado de nosotros cuando no deberían tener acceso a esa información. Esto les permite construir estafas muy creíbles. Tenemos un problema serio”, sostuvo.

El analista considera que el principal desafío de Reniec es recuperar la confianza de los ciudadanos mediante una mayor transparencia sobre sus mecanismos de seguridad. En ese sentido, insistió en la necesidad de realizar auditorías independientes y ofrecer explicaciones públicas sobre las medidas adoptadas frente a posibles incidentes. “Lo mínimo debería ser una auditoría, sobre todo cuando hay tanto ruido”, sostuvo.