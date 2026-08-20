Análisis setecta que el mayor riesgo está en periodos de mayor actividad empresarial. (Foto referencial: magnific.com)
Análisis setecta que el mayor riesgo está en periodos de mayor actividad empresarial. (Foto referencial: magnific.com)
Por Redacción EC

El entorno laboral también está en riesgo. Ciberdelincuentes ya usan las plataformas para videollamada, para compartir documentos o reuniones grupales como parte de sus estrategias de ataques. Tal es así que, entre julio de 2025 y junio de 2026, se detectaron 4,7 millones de intentos de ataque relacionados con contenidos que imitaban este tipo de plataformas.

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