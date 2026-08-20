El entorno laboral también está en riesgo. Ciberdelincuentes ya usan las plataformas para videollamada, para compartir documentos o reuniones grupales como parte de sus estrategias de ataques. Tal es así que, entre julio de 2025 y junio de 2026, se detectaron 4,7 millones de intentos de ataque relacionados con contenidos que imitaban este tipo de plataformas.

Entre estas se pueden encontrar imitaciones de Zoom, Outlook, OneDrive, Microsoft Excel y Teams.

El análisis fue hecho por Kaspersky. Según señala la firma de seguridad, el mayor riesgo está en periodos de mayor actividad empresarial, cuando se multiplican los correos electrónicos, reuniones, archivos compartidos y solicitudes entre equipos.

En concreto, los atacantes buscan que sus mensajes se confundan con las comunicaciones legítimas que reciben los empleados: una invitación falsa puede aparecer entre reuniones reales, un archivo malicioso hacerse pasar por un documento de trabajo y una página de phishing replicar la apariencia de un servicio conocido de correo electrónico o almacenamiento en la nube.

Ciberdelincuentes se filtran en aplicaciones usadas en entorno laboral. (Foto: Difusión)

Los atacantes buscan que sus mensajes se confundan con las comunicaciones legítimas. (Foto: Difusión)

La investigación precisa que Zoom fue el nombre más utilizado como señuelo, con 2,658,283 intentos de ataque, seguido de Outlook, con 1,546,122 detecciones. También se identificaron contenidos asociados con OneDrive, con 197,030 intentos; Microsoft Excel, con 151,948; y Microsoft Teams, con 111,402.

Detrás de estos engaños se encontraron distintos tipos de amenazas. La más frecuente fue Downloader, con 2,733,204 casos. Este tipo de programa malicioso puede descargar e instalar otros archivos o programas en el dispositivo de la víctima, abriendo la puerta a nuevas amenazas.

En segundo lugar, se ubicaron los troyanos, con 989,377 detecciones. Estos programas se hacen pasar por archivos o aplicaciones legítimas y pueden utilizarse para robar información, monitorear la actividad del usuario, dar a los atacantes acceso remoto al dispositivo o instalar malware adicional. También se registraron 341,165 exploits, amenazas diseñadas para aprovechar vulnerabilidades en programas o sistemas operativos y comprometer los equipos.

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Entre las campañas de phishing analizadas, los investigadores de Kaspersky identificaron ataques dirigidos específicamente a comprometer cuentas corporativas mediante una técnica conocida como phishing por código de dispositivo. A diferencia de una campaña tradicional, en la que se intenta convencer a la víctima de escribir su contraseña en un sitio falso, en este caso los ciberdelincuentes aprovechan un mecanismo legítimo de autenticación de Microsoft. El ataque comienza cuando los criminales generan un código válido y posteriormente engañan al usuario para que lo introduzca en una página oficial de inicio de sesión de Microsoft.

La víctima puede completar normalmente el proceso de autenticación e incluso utilizar la autenticación multifactor. Sin embargo, al hacerlo, puede estar autorizando sin saberlo una aplicación controlada por los atacantes. De esta manera, los ciberdelincuentes no necesitan obtener directamente la contraseña: reciben un token de autorización después de que la propia víctima aprueba la solicitud.

Kaspersky detectó invitaciones falsas a entrevistas laborales que se hacían pasar por comunicaciones del equipo de reclutamiento de Google. (Foto: Difusión)

Este acceso puede permitirles consultar correos electrónicos, archivos almacenados en OneDrive o conversaciones de Microsoft Teams. Además, el hecho de que parte del proceso ocurra dentro de una página oficial de Microsoft hace que el engaño sea especialmente difícil de identificar, ya que comprobar únicamente que el dominio sea legítimo no necesariamente permite detectar la amenaza.

Falsas entrevistas

Los investigadores de Kaspersky también detectaron invitaciones falsas a entrevistas laborales que se hacían pasar por comunicaciones del equipo de reclutamiento de Google. Los mensajes aseguraban que el perfil profesional del destinatario había llamado la atención de la compañía y lo invitaban a programar una primera conversación a través de un enlace.

En este caso, los ciberdelincuentes dieron un paso adicional para hacer más creíble el engaño: los correos fueron distribuidos mediante Google AppSheet, una plataforma legítima propiedad de Google, y provenían de una dirección auténtica del servicio.

“Una de las principales ventajas que tienen hoy los ciberdelincuentes es que ya no necesitan crear mensajes que parezcan extraordinarios para llamar la atención. Les basta con imitar acciones habituales del entorno laboral, como abrir una invitación, consultar un archivo compartido o validar un acceso”, comenta Lisandro Ubiedo, Investigador de Seguridad Senior en el Equipo Global de Investigación y Análisis (GReAT) de Kaspersky.