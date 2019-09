Por qué más de 100 científicos dicen que prohibir la caza de animales pone en peligro a esas especies

Prohibir la caza de animales como leones, jirafas y elefantes pueden resultar aún peor para la supervivencia de esas especies salvajes.



Parece contradictorio, pero un grupo de 130 científicos considera que las medidas que se han tomado en contra de la caza recreativa, en la que los animales se usan como trofeos, aumenta el riesgo de que esas especies desaparezcan.

► CLIC AQUÍ para visitar la portada de Tecnología y Ciencias

- Un "gusano" de 550 millones de años explica cómo los animales comenzaron a moverse

- ¿Fin del misterio del monstruo del Lago Ness? Científicos determinan qué animal es



En Estados Unidos, existe una propuesta para prohibir la importación de leones y elefantes trofeos de Tanzania, Zambia y Zimbabue, así como restringir la importación de especies amenazadas.



Australia, Francia y Holanda también tienen restricciones para la importación de trofeos, y en Reino Unido hay presión para que se tomen medidas similares.

La caza de trofeos regulada podría tener beneficios para la vida salvaje. (Foto: Getty) Agencias

Eso sin contar la indignación que causa en redes sociales cada vez que se viraliza la foto de un cazador posando orgulloso frente a su presa.

Quienes se oponen a la caza buscan preservar la vida salvaje, sin embargo, varios expertos sostienen que hay "evidencia convincente" de prohibir esta práctica podría tener el efecto contrario.



¿Por qué?

Repugnante pero...

En una carta publicada en la revista Science, los expertos en vida salvaje reconocen que aunque muchos de ellos consideran la caza como una práctica "repugnante", este pasatiempo ha traído algunos beneficios para la biodiversidad.



Mencionan, por ejemplo, que en varios países africanos se han protegido más tierras dedicadas a la caza que bajo la figura de parques nacionales.

En varios países existe presión para acabar con la caza recreativa. (Foto: Getty) Agencias

Por eso, afirman que terminar con la caza "pondrían en riesgo la conservación de la tierra y causaría pérdida de biodiversidad".



"La caza de trofeos mal administrada puede causar una disminución de la población local (de animales), pero a menos que existan mejores alternativas de uso de la tierra, las reformas de caza que han demostrado ser efectivas deben priorizarse sobre las prohibiciones", dicen los científicos.



Además, sostienen que se ha demostrado que una caza bien regulada tiene un impacto positivo para animales como los rinocerontes y otro mamíferos.



También mencionan que ante la falta de otras alternativas, la cacería supone una fuente de ingreso para comunidades rurales marginadas.



Los investigadores refuerzan su argumento con una de las conclusiones de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCIN), que sostiene que "con buena gobernanza y administración, la caza de trofeos puede tener un impacto positivo".

Los rinocerontes son una de las especies apetecidas por los cazadores. (Foto: Getty) Agencias

Una amenaza menor

"Esta carta no debe interpretarse como que estamos a favor de la caza de trofeos", le dice a BBC Amy Dickman, bióloga conservacionista de la Universidad de Oxford, autora principal de la declaración.



Para Dickam, el fin de su artículo es reconocer que permitir la caza "puede ser la mejor opción en medio de un conjunto de malas opciones".



Los autores de la carta también sostienen que enfocarse en prohibir la caza distrae la atención de otras amenazas mayores para la vida salvaje.

De hecho afirman que de acuerdo a la IUCN, la caza de trofeos no es una amenaza significativa para la persistencia de animales como leones, rinocerontes, elefantes y jirafas.



Dickam afirma que estos animales enfrentan otras amenazas más serias como la pérdida del hábitat, la caza ilegal, la cacería con trampas y la matanza de animales para evitar que ataquen a las personas.



"La fijación en la caza de trofeos sugiere de manera errónea que si reducimos o detenemos esta práctica, las amenazas a estas especies icónicas también se van a reducir", dice Dickman.



"Reducir una amenaza menor podría aumentar las amenazas mayores"

La cacería ilegal es una amenaza mayor para los animales. (Foto: Getty) Agencias

En busca de alternativas

¿Entonces hay que resignarse a que se sigan cazando animales con tal de preservarlos como especie?



"Soy pragmática pero no resignada", dice Dickman.



"Hay sin duda muchas maneras de proteger la vida salvaje sin la caza de trofeos. Recomendaría que nos concentremos en reducir los asesinatos de vida silvestre en general, no solo en reducir la caza de trofeos".



La bióloga menciona experiencias exitosas en las que un trabajo conjunto entre las comunidades, las autoridades y donantes ha creado modelos en los que los locales se benefician de preservar la vida salvaje y sus tierras.



Otra opción que mencionan los expertos es reemplazar la caza por recorridos fotográficos.



Dickman, sin embargo, advierte que cualquier iniciativa requiere un mayor compromiso y financiación internacional, algo que, dice, en este momento no se ve.



"Dada la posición en la que estamos, parece irresponsable remover una de las fuentes de ingreso sin ofrecer una alternativa válida", afirma Dickman.



"Las decisiones que afectan a comunidades vulnerables no se deben tomar desde el confort de lugares como Reino Unido", agrega.



"Necesitamos respetar los puntos de vista y los derechos de aquellos países y comunidades que optan por utilizar la caza como parte del manejo sostenible de la vida silvestre".

Síguenos en Twitter: