6 mitos sobre el levantamiento de pesas

La imagen que se suele tener de las personas que levantan pesas es la de un cuerpo voluminoso, de brazos anchos, espaldas pronunciadas.



Hombre, por lo general, y musculoso.



Exactamente el estereotipo que se encontraron las presentadoras del programa de la BBC, "En forma y sin miedo", cuando decidieron indagar sobre la verdad detrás de los mitos que se repiten en las llamadas zonas "testosteronas" de los gimnasios.



Un espacio de claro predominio masculino como comprobaron las tres preparadoras físicas y presentadoras, Tally, Zanna y Vic.



Estas fueron las conclusiones a las que llegaron.



MITO 1 - Es para hombres



"El entrenamiento con pesas permite desarrollar una muy buena base para el cuerpo", comentó Tally, "y eso se aplica tanto en hombres como en mujeres".



"Te permite alcanzar la fortaleza necesaria para evitar lesiones, mejorar en el deporte que más te gusta y aprovechar más el resto de tu entrenamiento".



Aunque los hombres son los que más acaparan las zonas de pesas en los gimnasios, no es un entrenamiento exclusivo de ellos. (Foto: Getty) Aunque los hombres son los que más acaparan las zonas de pesas en los gimnasios, no es un entrenamiento exclusivo de ellos. (Foto: Getty) Internet

Zanna agregó que "el levantamiento de pesas ayuda además -especialmente en las mujeres- a mejorar la densidad de tus huesos".



"Cuando llega la menopausia tenemos más riesgo de sufrir de osteoporosis que los hombres, por lo que es importante para las mujeres fortalecer los huesos".



MITO 2 - Es mejor hacer ejercicios aeróbicos



"Una vez que te bajas de la cinta para correr en tu cuerpo no pasa absolutamente nada", explica Vic.



"Pero cuando realizas un completo entrenamiento de pesas, incluso si es por sólo 30 minutos, estimulas considerablemente a tu metabolismo".

Lo mejor es poder combinar los dos tipos de entrenamiento, de pesas y cardiovascular. (Foto: Getty) Lo mejor es poder combinar los dos tipos de entrenamiento, de pesas y cardiovascular. (Foto: Getty) Internet

"Desarrollas masa muscular y mientras más masa muscular tengas, más calorías quemas cuando estás en descanso", agregó la entrenadora personal.



"Entonces cuando terminas tu entrenamiento y te vas del gimnasio tu cuerpo todavía va a estar trabajando, quemando calorías a lo largo del resto del día".



MITO 3 - Puedes "tonificar" un músculo



Una de las primeras cosas que suelen pedir las personas cuando se inscriben en un gimnasio es la "tonificar" un poco los músculos, una palabra que según Tally debería estar "prohibida en el vocabulario".

¿Qué es un músculo "tonificado"? (Foto: Getty) ¿Qué es un músculo "tonificado"? (Foto: Getty) Internet

"En verdad que no dice nada", agrega.



"Lo que hacemos es desarrollar los músculos y a la vez perdemos grasa, lo que permite que el músculo esté más visible. Eso es lo que pasa", explicó.



MITO 4 - Levantar pesas te hace más corpulento



"Requiere muchísimo entrenamiento y cierto tipo de dieta para que puedas alcanzar un cuerpo voluminoso", aclaró Tally, agregando que "por lo general es algo que no pasa".

No por hacer levantar pesas vas a tener un cuerpo voluminoso. (Foto: Getty) No por hacer levantar pesas vas a tener un cuerpo voluminoso. (Foto: Getty) Internet

Para Zanna eso sólo se alcanza si se va "siete días a la semana al gimnasio durante años".



Las tres destacan que si eso es algo que preocupa, lo que se tiene que hacer es no poner tanta énfasis en la dieta, "comer como una persona normal y complementarlo con un entrenamiento de pesas".



MITO 5 - Las mujeres deben entrenar como los hombres



Según Tally las personas pueden aumentar de peso corporal si no hacen el entrenamiento correctamente, pero eso no quiere decir que hombres y mujeres deban realizar el mismo tipo de ejercicio.

No se trata sólo de la diferencia de género, ya que cada persona debería trabajar de acuerdo a sus características. (Foto: Getty) No se trata sólo de la diferencia de género, ya que cada persona debería trabajar de acuerdo a sus características. (Foto: Getty) Internet

"A los hombres les encanta trabajar el trapecio, a las mujeres no", se rio Zanna.



"Para nosotras es mejor entrenar los deltoides. Pero lo más importante es prestar atención a la forma", agregó,



Lo que recomiendan es "invertir tu tiempo dinero e inteligentemente" en un preparador físico que te puede explicar cómo trabajar ciertos músculos correctamente y evitar desarrollarlos más allá de lo que tu deseas.



MITO 6 - Tendrás resultados de inmediato



Como dijo Zanna en uno de los puntos de arriba, los músculos necesitan tiempo, por lo que no se puede esperar hacer un entrenamiento y esperar resultados de manera inmediata.



La recomendación es buscar el consejo de profesionales para saber el tipo de entrenamiento que se debe realizar. (Foto: Getty) La recomendación es buscar el consejo de profesionales para saber el tipo de entrenamiento que se debe realizar. (Foto: Getty) Internet

Lo importante es mantener motivado y tener paciencia.



"Llevar un registro de tu entrenamiento y ver cómo los números van aumentando es mucho más incentivo que lo estético", destacó Tally.



"La apariencia es simplemente consecuencia del trabajo y será ese seguimiento semana tras semana lo que ter permitirá mantenerte motivado cuando no veas mucho progreso frente al espejo".

Más de Tecnología y Ciencias...