El 64% de los trabajadores cree que la robótica destruirá el empleo

En el marco una conferencia realizada hoy en Londres sobre "cómo los robots y la inteligencia artificial cambiarán el futuro del trabajo" expertos en el área afirmaron que el mundo se enfrenta a una "inminente revolución" para la cual no está preparado.



Es el caso de Martin Lechner, director ejecutivo de la Unidad de Nuevas Tecnologías en Messe München GmbH, presentó el estudio que entrevistó a siete mil personas e informó que el 70% de los trabajadores considera que los robots sustituirán a los humanos en tareas peligrosas, como cargar pesos o manipular elementos.

Por otro lado, el profesional añadió que el 54% de los encuestados no cree que las políticas públicas estén apoyando la transición del trabajador al mundo digital, mediante inversión en educación o entrenamiento.

Según el estudio, el 70% de los trabajadores considera que los robots sustituirán a los humanos en tareas peligrosas.(Foto: Pixabay) Internet

El estudio determinó que el 64% de los trabajadores cree que los robots y la inteligencia artificial destruirán más trabajos de los que se crean.



Sin embargo, el profesor Guy Michaels, de la London School of Economics, fue enfático al señalar que "no hay consenso sobre cómo repercutirá la robótica en la creación o destrucción de empleo, algunos estudios son optimistas y otros no".



Sobre la revolución digital, el profesor manifestó que "el horizonte del cambio todavía se percibirá varias décadas en adelante y, aunque muchos trabajos han sido sustituidos y reconvertidos a lo largo de la historia, es razonable esperar la pérdida de empleos".



El mayor porcentaje de robots industriales está concentrado en cinco mercados, China, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos Y Alemania. La primera industria fue la automotriz, por sobre la electrónica, pese a que su uso cada vez es mayor.



Por último, el gerente de VDMA Robotics, Patrick Schwarzkopf indicó que el próximo paso en la agenda de la transformación digital y en la perspectiva de las tecnologías robóticas más "futuristas" es la colaboración directa "humano-robot".



(Fuente: Emol/EFE)