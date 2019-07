Acupuntura | ¿Para qué sirve y por qué intriga a la ciencia en los casos de angina de pecho?

En el mundo occidental, la acupuntura se usa principalmente para paliar el dolor, desde las migrañas hasta la artritis. Pero en China, la medicina tradicional lo receta para múltiples dolencias.

"Cada libro de acupuntura tiene una lista muy completa de enfermedades, es difícil encontrar cosas que un acupunturista dirá que es incapaz de tratar", dice Andrew Vickers, estadístico del Sloan Kettering Memorial Cancer Center de Nueva York, que ha estado interesado en la acupuntura desde hace dos décadas.

En cuanto al tratamiento del dolor, señala, los estudios son claros: la acupuntura parece efectiva. Vickers ha revisado docenas de estudios que reúnen a miles de pacientes.



"Los efectos de la acupuntura en el dolor crónico no pueden explicarse completamente por el efecto placebo", dice.

Pero los estudios son más escasos sobre otros males, como problemas del embarazo, diarrea o depresión. Lo que hace particularmente interesante el estudio publicado por investigadores chinos en la Journal of the American Medical Association (Jama) es lo que cuentan sobre la angina de pecho.



La angina es un dolor que se produce durante un esfuerzo, detrás del esternón, y que hace que el paciente tenga la impresión de que su tórax está aprisionado. Es un síntoma de alguna afección cardíaca.



--- Detalles del estudio ---



La metodología del estudio es rigurosa al tratar de distinguir la efectividad de un efecto placebo.



Los investigadores estudiaron a 400 pacientes que recientemente habían sufrido anginas de pecho, repartidos en varios grupos, incluido uno que recibió 12 sesiones de acupuntura y otro que recibió un tratamiento con placebo, en el que las agujas se aplicaron en lugares que no correspondían a ningún punto de acupuntura reconocido por la teoría, explica a AFP Ling Zhao, de la Universidad de Medicina Tradicional China de Chengdu.



El resultado es sorprendente: el efecto de la acupuntura correctamente aplicada fue muy importante. El número de "ataques" se redujo en más de la mitad tres meses después del tratamiento.



Ello llevó a los autores a recomendar que incluyan la acupuntura como una "opción" para tratar la angina.



Para Vickers el estudio es impecable en el papel, pero él se refiere al contexto: "La investigación realizada en China concluyó casi exclusivamente que la acupuntura funcionaba".



La calidad de los estudios ha mejorado en los últimos 20 años, sostiene, pero la historia obliga a la prudencia. La única solución para saber si la acupuntura realmente funciona contra la angina son más estudios en más pacientes y fuera de China.



Fuente: AFP

Síguenos en Twitter: