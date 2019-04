¿Por qué los adultos japoneses inician su vida sexual cada vez más tarde? (Estudio)

Un japonés treintañero de cada diez nunca tuvo una relación heterosexual y la cantidad de adultos sin experiencia sexual en Japón aumenta, según un estudio sobre la base de datos nacionales.

Estos datos comparables a otros países desarrollados muestran que "los adultos japoneses tienen tendencia a ser sexualmente activos cada vez más tarde" y que una "proporción superior no tiene una experiencia heterosexual hasta cerca de los cuarenta" años.

Este estudio de la Universidad de Tokio utilizó datos de siete series de la Investigación Nacional sobre fertilidad, encuesta sobre la fertilidad en Japón entre 1987 y 2015.

En 2015, 11,9% de la mujeres de entre 30 y 34 años y 12,7% de los hombres de la misma edad dijeron no haber tenido ninguna relación sexual con una persona del sexo opuesto.

En la franja de edad de 35 a 39 años, esos porcentajes son respectivamente de 8.9% y 9,5%. En esas dos categorías, la proporción de personas que se declaran vírgenes aumentó de varios puntos porcentuales desde las encuestas de 1987 o de 1992.

Encuentros difíciles

Los datos del estudio no tiene ninguna información sobre las relaciones homosexuales. Pero los autores estiman que, incluso suponiendo que el 5% de los interrogados sólo tuviese relaciones homosexuales, "podríamos seguir diciendo que un hombre de 20 y una mujer de 20, de entre 30 y 39 años (...) nunca tuvo una relación sexual".

Los autores del estudio estiman que Japón parece distinguirse de otros países.



Las cifras compiladas en Estados Unidos por ejemplo señalan que 1,9% de las mujeres de 30 a 34 años y 0,9% de las mujeres de 35 a 39 años dice que nunca tuvo una relación sexual con alguien del sexo opuesto. Para los hombres en Estados Unidos, la tasa es de 3,1% y 1,4%.



Estas constataciones deberían ser objeto de preocupación en el contexto de un Japón en donde la demografía declina y la tasa de fertilidad es baja. El gobierno japonés intenta revertir el problema con medidas incitativas y ayudas a las madres que trabajan.



"La situación de las personas que no tienen experiencia sexual por las dificultades a encontrar un compañero (...) podría tomarse en cuenta en las políticas futuras destinadas a aumentar la tasa de natalidad", escriben los autores.

Deseo de matrimonio



El epidemiólogo, Peter Ueda, que dirigió el estudio, estima que "la inactividad o la falta de experiencia sexual, voluntaria o no, no deben ser vistos como un fenómeno exótico, ridiculizados ni considerados como un tema de inquietud".



"Se necesitan más investigaciones sobre las razones de la inactividad sexual y sobre la manera en que" evouciona la manera de encontrar pareja, agregó en un comunicado difundido por la universidad.



El estudio señala además que se constató una correlación entre las relaciones sexuales y la situación financiera, los hombres que tienen un empleo permanente y a tiempo completo tienen más posibilidades de tener relaciones sexuales. Los investigadores advierten no obstante que es difícil establecer una relación de causa-efecto sobre los temas de experiencia sexual.



También constataron que la mayoría de las personas de más de 25 años sin pasado sexual respondieron que esperaban contraer matrimonio, "lo que indica que su falta de experiencia puede ser involuntaria".



Los investigadores también subrayaron los límites de este ejercicio, en particular el hecho de que los datos provengan de personas que responden sobre sus propios casos. También señalan que la inactividad sexual de los que responden podría ser más importante de lo que parece ya que la pregunta era sobre su experiencia en general, sea cual fuere la época y el periodo, sin precisar sobre su actividad actual.

AFP

