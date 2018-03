Así afecta un 'Me gusta' en Facebook a tu cerebro

Las redes sociales tienen un lugar privilegiado en la vida de los adolescentes, y lo que pasa en ellas puede afectarlos significativamente. Por ejemplo, esperar que las publicaciones de Facebook reciban más 'Me gusta' puede ser mucho más que un pasatiempo, ya que influye en ellos psicológicamente.



Una investigación de la Universidad de California reveló que existen determinados circuitos neuronales, sobre todo en los adolescentes, que se activan al ver 'Me gusta' en redes sociales.

--- Como dinero o Chocolate ---



La investigadora Lauren Sherma, del Ahmanson-Lovelace Brain Mapping Center, explica que los resultados concluyeron que frente a un 'Me gusta' de Facebook o Instagram se activan las mismas regiones cerebrales que cuando ganamos dinero o comemos algo que produce placer, como el chocolate.



Para obtener estos resultados se sometió a prueba a un grupo de voluntarios adolescentes consumidores activos de redes como Facebook. Con resonancia magnética se estudió la reacción de los jóvenes ante los 'Me gusta'. Si el número de estos era elevado, la sensación era de absoluto placer y el cerebro se mostraba muy activo, sin importar el comportamiento de la foto.



Por otro lado, también se evidenció que un número reducido de “likes” podría ser negativo a nivel psicológico y causar frustración.



--- Imitan a sus pares ---



Además, se pudo observar que los chicos tendían a darles 'Me Gusta' a las imágenes que tenían más Likes y eran más reacios a hacerlo con las fotos que poseían menos.



Los especialistas consideran que el comportamiento de los adolescentes en Facebook y demás redes sociales suele imitar al de sus pares. Si ven varios 'Me gusta' se verían llevados a hacer lo mismo, aunque la imagen no les agrade realmente.



Debido a la cantidad de horas que pasamos al día en redes sociales, es importante determinar cómo afectan estas a nuestro cerebro y si hay motivos para preocuparse por los efectos nocivos que a nivel psicológico puedan provocar. Cada vez se realizan más investigaciones como esta, que nos llevan a entender el impacto real de las plataformas sociales en nuestra salud psicológica.



