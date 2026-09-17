El Ministerio de Salud (Minsa) dispuso el retiro de circulación de dos marcas de agua de mesa y exhortó a la ciudadanía a evitar su consumo. A través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), la entidad sanitaria advirtió la presencia de la bacteria ‘Pseudomonas aeruginosa’ en los productos “Timonel” y “Lybre”, lo que representa un riesgo para la salud pública. Esta bacteria puede presentar resistencia a los antibióticos.

De acuerdo con el Minsa, el hallazgo se produjo durante las acciones de vigilancia y control sanitario que realiza la autoridad competente. La presencia de esta bacteria en varios lotes de la línea de producción constituye un indicador de contaminación y puede provocar infecciones, especialmente en personas con el sistema inmunológico debilitado.

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Las autoridades han dispuesto el retiro inmediato de estos productos de supermercados, bodegas, mercados y demás establecimientos comerciales. En tanto, Digesa mantiene las acciones de vigilancia y control sobre el fabricante para verificar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias.

Pero ¿qué es la bacteria ‘Pseudomonas aeruginosa’? ¿Cuáles son los riesgos de que ingrese al organismo? ¿Por qué se dice que es puede presentar resistencia a los antibióticos?

🚨 ALERTA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA



DIGESA recomienda NO consumir agua de mesa de las marcas TIMONEL y LYBRE, tras detectarse la presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa.

✅ Se ha dispuesto su retiro inmediato de venta y exhibición.

✅ Se continuará realizando acciones de… pic.twitter.com/9aURqXGug0 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) September 17, 2026

¿Quiénes corren mayor riesgo ante esta bacteria?

“‘Pseudomonas aeruginosa’ es una bacteria que está en muchos sitios. No está limitada a un único ambiente: la podemos encontrar en muchas superficies, medios y lugares. Es muy típica en infecciones hospitalarias; puede provocar enfermedades serias e incluso llegar a causar la muerte. Por tanto, es un patógeno importante”, comenta a El Comercio Joaquim Ruiz, investigador titular de la Universidad Científica del Sur y especialista en microbiología.

El patógeno afecta, sobre todo, a personas que tienen algún problema de salud, están debilitadas o presentan algún tipo de inmunosupresión, como los pacientes oncológicos o con VIH, aunque puede infectar a cualquiera.

“En una persona sana, si la carga —es decir, la cantidad de bacterias presente— es baja, lo más seguro es que no le pase nada. Pero una persona que ya tenga algún problema de base sí podría desarrollar un problema grave”, señala Ruiz.

No obstante, el riesgo no depende únicamente de la cantidad de bacterias, sino también de las condiciones de salud de cada persona.

“Si [la ingiere] una persona joven, atlética y sana, y la carga es baja, lo más seguro es que no le pase nada. Si la carga es más alta, aumenta la probabilidad de que presente algún problema. Y si se trata de una persona mayor, un niño pequeño o alguien con algún problema de salud, podría desarrollar una enfermedad grave”, dice Ruiz.

“Por eso se debe retirar el producto: no se puede saber quién lo va a consumir”, añade.

se dispuso que supermercados, bodegas, mercados, distribuidores y demás establecimientos comerciales retiren inmediatamente de la exhibición y venta los productos señalados. (Foto: Pexels)

De infecciones respiratorias a cuadros sistémicos

La ‘Pseudomonas aeruginosa’ puede provocar diferentes tipos de infecciones. “Por ejemplo, es muy típico que produzca infecciones en la sangre, bacteriemias, que son infecciones sistémicas que se expanden por todo el organismo y pueden llegar a ser bastante severas”.

También puede causar infecciones urinarias, respiratorias y en heridas, así como infecciones intestinales, aunque estas últimas son muy raras. Las más severas son las respiratorias y las sistémicas, que afectan la sangre y distintos órganos.

Además, comenta Ruiz, puede ocasionar infecciones en prótesis. “Puede infectarlas y generar problemas en las personas que tienen algún tipo de prótesis, porque se instala en ellas”.

Micrografía electrónica de barrido de Proveedor(es) de contenido: CDC/ Biblioteca de origen: CDC/NCID/HIP Crédito de la imagen: CDC/Janice Carr Dominio público

Una bacteria que puede resistir a los antibióticos

Aunque la alerta del Minsa no señala que las bacterias encontradas presenten resistencia, la ‘Pseudomonas aeruginosa’ puede desarrollar resistencia a los antibióticos. Esto ocurre cuando las bacterias sobreviven a medicamentos que anteriormente podían eliminarlas. Las bacterias se adaptan, bloquean el fármaco o producen enzimas que lo destruyen. En algunos casos, tomar antibióticos sin receta, usarlos para virus como la gripe o no terminar la dosis favorece la supervivencia de las cepas fuertes.

En los ambientes hospitalarios no es extraño encontrar cepas resistentes. De hecho, la ‘Pseudomonas aeruginosa’ figura en la lista de bacterias prioritarias de la Organización Mundial de la Salud.

“Suelen ser bastante resistentes, pero no tienen por qué serlo necesariamente. Pueden ser sensibles, aunque también pueden presentar resistencia”, dice el investigador.

Sin embargo, Ruiz advierte que estas bacterias resistentes también pueden encontrarse en otros entornos. El especialista publicó un trabajo sobre muestras de Pseudomonas aisladas de aves silvestres que presentaban resistencia a los carbapenémicos, una familia de antibióticos utilizada para tratar infecciones bacterianas graves.

“Eran aves silvestres que estaban volando libremente. Es decir, estas bacterias resistentes también pueden aislarse fuera de los hospitales”.