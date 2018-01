Diez datos sobre los agujeros negros que deberías conocer

Astrónomos descubrieron por primera vez un agujero negro dentro de un cúmulo globular de estrellas. Según el Observatorio Austral Europeo (ESO), se trata de un "importante hallazgo" que tendrá "una gran repercusión" en la comprensión de la formación de estos cúmulos de estrellas, los mismos agujeros negros y los orígenes de "eventos de ondas gravitacionales".

Por esta razón, cabe recordar algunos conceptos básicos sobre estas regiones en el espacio donde la gravedad es tan fuerte que ni la luz tiene posibilidades de escapar.

(Así se forma un agujero negro. Video: NASA)

1. En los agujeros negros la gravedad es tan fuerte porque la materia ha sido exprimida en un espacio diminuto. Ninguna partícula puede escapar de ella.



2. Los agujeros negros con invisibles, debido a que la luz no puede salir de su gravedad. Sin embargo, sí es posible detectarlos, así como a las estrellas que se encuentran cerca.



3. No todos los agujeros negros son enormes. Hay algunos que son del tamaño de un átomo, que podrían colisionar a través del espacio como balas cósmicas cada 1.000 años.



4. Se forman cuando a una gran estrella se le agota el combustible y colapsa bajo su propio peso e implosiona. Pero, solo pueden ser las estrellas con un peso suficiente, aquellas que son 25 veces mayores que el Sol.



5. Los agujeros negros estelares son los que se forman cuando el centro de la galaxia de una estrella masiva colapsa en sí misma. Por su lado, los agujeros negros supermasivos se crean al mismo tiempo que la galaxia que los alberga.



6. Se cree que en el centro de cada gran galaxia hay un agujero negro supermasivo. El de la Vía Láctea se ubica a 26 000 años luz del sistema solar.



7. Se define a los agujeros negros primordiales como los que se formaron durante el primer segundo de la existencia de nuestro universo.



8. Según la NASA, los agujeros negros no son un peligro para la Tierra.



9. Los agujeros negros pueden fusionarse entre sí. Además, cuando dos galaxias se fusionan, sus agujeros negros terminan uniéndose en el centro.



10. Los primeros agujeros negros supermasivos, después del Big Bang, necesitaron menos de mil millones de años para alcanzar su tamaño.

