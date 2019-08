¿Por qué es tan alarmante que la temperatura de los océanos se incremente en todo el mundo?

Los episodios de temperaturas oceánicas inusitadamente altas ocurren con más frecuencia que la anticipada por los científicos, según un artículo que publica este lunes la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

"En los 65 ecosistemas que examinamos esperábamos que seis o siete experimentarían estas 'sorpresas' cada año", señaló Andrew Pershing, quien encabezó el estudio llevado a cabo por el Instituto de Investigación del Golfo de Maine.

[Groenlandia perdió 11 mil millones de toneladas de hielo en un solo día]

[El país que logró el récord de plantar más de 350 millones de árboles en 12 horas]



"En cambio, hemos visto un promedio de doce ecosistemas afectados por estos episodios de calentamiento cada año a lo largo de los últimos siete años, incluida un máximo de 23 'sorpresas' en 2016", añadió.

Pershing y sus colegas revisaron la información disponible sobre 65 grandes ecosistemas marinos entre 1854 y 2018 para determinar la frecuencia de temperaturas oceánicas sorprendentes, que ellos definen como una temperatura anual media con dos desviaciones de norma sobre la media de las tres décadas anteriores.

La investigación halló este tipo de "sorpresas" en todo el mundo, incluido el Ártico, el Atlántico norte, el Pacífico oriental, y frente a las costas de Australia. Asimismo, se determinó que estos episodios han ocurrido a una tasa casi dos veces más alta que la esperada por los científicos.

Los océanos absorben la mayor parte del exceso de calor causado por las emisiones que contaminan la atmósfera, y eso lleva al aumento de las temperaturas en las aguas, que afecta a todas las especies y ecosistemas marinos.

El aumento de las temperaturas oceánicas daña los corales y deteriora las áreas de reproducción de peces y mamíferos marinos con impacto en los beneficios que los humanos obtienen del océano.



El estudio considera el impacto de estos episodios de calentamiento oceánico sobre las comunidades naturales y los humanos.

En las comunidades naturales como los arrecifes de coral, los peces o el plancton, las especies nuevas que prefieren condiciones más templadas pueden reemplazar a las que han medrado en condiciones más frías.

En los ecosistemas donde este aumento de las temperaturas ocurre de manera gradual el reemplazo de especies puede mantenerse al ritmo, pero en los ecosistemas que experimentan cambios mucho más rápidos estas comunidades naturales pierden biomasa y diversidad.

El equipo de Pershing analizó asimismo cómo las sorpresas oceánicas afectan a los humanos y los desafíos que ellas presentan para quienes toman decisiones acerca de los recursos oceánicos.

A medida que continúa el aumento global de las temperaturas los ecosistemas y las comunidades humanas se adaptarán a las condiciones cambiantes, pero los científicos advierten que no es claro si tales ajustes podrán hacerse al ritmo cuando se acelere el cambio climático.

"Estamos ingresando en un mundo donde la historia no es una guía confiable para tomar decisiones", dijo Pershing. "En un mundo que cambia rápidamente el apostar a que las tendencias continuarán es una estrategia mucho mejor".



Fuente: EFE



Síguenos en Twitter: