El análisis de sangre que puede determinar la edad de una persona en una hora

Un grupo internacional de investigadores ha desarrollado un tipo de análisis de sangre que puede determinar la edad de un sospechoso o una víctima en la escena de un crimen en una hora, según un estudio publicado por la revista especializada ACS Central Science.

La mayoría de los análisis de sangre actuales requieren que el ADN y las huellas digitales de la persona investigada esté incluida en una base de datos y, aún así, algunas características como la edad no pueden determinarse mediante esas pruebas.

Es por ese motivo que Igor Lednev, de la Universidad de Albany (Nueva York, EE.UU.), y sus colegas decidieron desarrollar una prueba que ayudase a definir la edad de las víctimas o sospechosos de un crimen.



Para conseguirlo, los científicos utilizaron una técnica llamada espectroscopía Raman, que proporciona información sobre la composición química y la estructura molecular de la sangre (Para leer el estudio original, CLIC AQUÍ).



Al realizar este proceso en muestras de donantes humanos, los investigadores analizaron tres grupos de edad diferentes: recién nacidos, adolescentes (de aproximadamente de 11 a 13 años) y adultos (de 43 a 68 años).



Las muestras de adolescentes y adultos se diferenciaron con una precisión superior al 99 por ciento, mientras que no hubo errores en la identificación de las muestras de recién nacidos.



Debido a que el método es una técnica no destructiva que no requiere preparación de muestras, los autores aseguraron que esto podría ser una adición útil en el análisis de escenas del crimen.



En el futuro, Lednev y su equipo planean desarrollar aún más su modelo para proporcionar análisis que determinen edades más específicas, no solo de rangos de edad.



Para leer el estudio original, CLIC AQUÍ.

Fuente: EFE



Síguenos en Twitter: