Angamuco, la gigante ciudad maya que tenía tantos edificios como Manhattan

El yacimiento de Angamuco, en México, alberga las ruinas de una ciudad que en su época de gloria llegó a ser una de las más grande de ese país con casi tantos edificios como Manhattan.



Esto es lo que han podido descubrir los arqueólogos tras rastrear la zona con Lidar(Light Detection and Ranging, detección y medición de imágenes con láser), la misma tecnología que hace apenas una semana se volvió noticia por haber permitido desvelar más de 60.000 ruinas mayas escondidas en la jungla de Guatemala.



"Yo he estado trabajando en esta zona desde inicios de los 90, pero en 2007 aún no habíamos detectado la ciudad de Angamuco con las labores de campo arqueológicas tradicionales que habíamos levado a cabo hasta entonces, como la exploración del lugar o caminando por el área", le explicó a BBC Mundo Chris Fisher, uno de lo arqueólogos que participa en la excavación.



A sólo media hora de la ciudad de Morelia, el terreno es tan accidentado que los expertos calcularon que tardarían una década en explorarlo con estos métodos tradicionales.



Así que en 2011 el equipo que estudia este antiguo asentamiento comenzó a aplicar en un área de 35 kilómetros cuadrados la tecnología Lidar, que combina un escáner con láser y un sistema GPS.

Con estas herramientas, se emiten luces láser desde una aeronave.



Así, se pueden crear imágenes en alta definición de objetos ocultos bajo elementos como la vegetación y determinar a qué distancia se encuentran.



Los resultados arrojaron que la milenaria ciudad de la cultura purépecha se extiende a lo largo de 26 kilómetros cuadrados.



Y también que, en vez de contar con un gran centro, sus miles de pirámides y plazas abiertas se agrupan en ocho áreas que limitan la urbe.



Así, solo en un kilómetro cuadrado se pueden encontrar unos 1.500 restos arquitectónicos.



"Si haces las cuentas, de repente ya estamos hablando de 40.000 cimientos de edificaciones, lo que es (casi) el mismo número de cimientos de edificios que existen en la isla de Manhattan", afirmó Fisher la semana pasada al diario británico The Guardian.

El experto de la Universidad Estatal de Colorado presentó este descubrimiento en la conferencia de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia (AAAS por sus siglas en inglés), celebrada esa misma semana en Austin, Texas.



Templos y zonas de baile

Además de pirámides, la tecnología permitió detectar templos, un sistema de calles, áreas de cultivo y hasta zonas de baile.



En total, el equipo ha podido verificar hasta ahora en una extensión de cuatro kilómetros cuadrados más de 7.000 de todos los elementos arquitectónicos hallados con Lidar.



"Lo que más impresiona de Angamuco es el tamaño total y la complejidad espacial del yacimiento", le dijo Fisher a BBC Mundo.



El arqueólogo cree que allí vivieron más de 100.000 personas entre el año 1000 y 1350.



Los purépecha fueron coetáneos y rivales de los azteca. Llegaron a ser una gran civilización hasta la llegada de los españoles, que arrasaron con varios de sus asentamientos.



Su capital era Tzintzuntzan, al oeste del país.



Según este último descubrimiento, Angamuco, cuyos restos más antiguos se remontan a los años 900 d.C., habría sido incluso más grande que esta ciudad.



Hoy es un pueblo indígena de México que habita, en su mayoría, en el estado de Michoacán.

