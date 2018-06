Los pájaros lo hacen, las abejas lo hacen y hasta las pulgas más educadas lo hacen. Quizás no se enamoren pero sí procrean. Pero, ¿podemos calcular realmente cuántos animales nacen cada día en todo el mundo?

Esta fue la desafiante pregunta que lanzó un oyente del programa de la BBC More or Less. Y vamos a intentar resolverla, aunque no será tarea fácil.

Para que te hagas una idea de la magnitud de la pregunta (y también de la respuesta) empecemos hablando por una especie conocida por su capacidad para procrear: el conejo.

La página web Wildlife Britain (Vida Silvestre de Reino Unido) estima que hay 40 millones de conejos en Reino Unido en edad de procrear y que cada uno suele tener hasta siete camadas, cada una con entre tres y siete hijos.

Si cada coneja en Reino Unido tuviera, estimemos, cinco hijos por camada cada día nacerían 1.917.808. Apenas en Reino Unido.

Las gallinas producen millones de huevos cada día. (Foto: Getty Images)

Pero, ¿qué ocurre con otras especies menos extendidas, como por ejemplo, con el pingüino de Humboldt que habita en las costas de Perú y Chile?

Esta especie puede poner hasta dos huevos de una sola puesta y cada pareja de pingüinos de Humboldt puede llegar a hacer dos puestas por año, aunque no todos los huevos superan el periodo de incubación.

Si observamos las cifras obtenidas tras estudiar a estos pingüinos en cautiverio y suponiendo que la tasa es similar en la población silvestre, podemos decir que cada año nacen 14.400 pingüinos de Humboldt. Eso significa que cada día llegan al mundo 40 nuevas crías de esta especie.

No es una cantidad enorme, cierto, pero se trata de una especie amenazada y reconocida por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, una autoridad global reconocida en el ámbito de especies consideradas "vulnerables".

Una cría de pingüino de Humbolt en el zoológico de Londres. (Foto: ZSL)

Pero cuando lo comparas con especies que no están amenazadas, los números son asombrosamente diferentes. Por ejemplo con las gallinas.

Con los datos recogidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, podemos estimar que cada día nacen en el mundo más de 62 millones de pollos.

Eso es mucho pollo. Y luego están las abejas, que son todavía más. Muchas más.

Se estima que durante los meses más cálidos del año, la abeja reina pone un promedio de 1.500 huevos cada día.

Las abejas reinas pueden llegar a poner hasta 1.500 huevos al día. (Foto: Librería de fotos científicas)

Teniendo en cuenta el número de colmenas y abejas que hay en cada una de ellas en Reino Unido, solo en verano, podrían criarse, teóricamente, hasta 371.191.500 crías de abejas melíferas todos los días solo en ese país.

Pero nada de esto parece muy exacto, ¿verdad?

Monika Bohm, del Instituto de Zoología del Zoológico de Londres, cree que es una tarea imposible sumar todos los descendientes de todas las especies del mundo, ya que no sabemos lo suficiente sobre muchos de sus hábitos reproductivos.

Sin embargo, el profesor Axel Rossberg, de la Universidad Queen Mary, cree que podría tener la respuesta.

Él dice que las especies cuyo peso es una milésima de lo que pesa otra son normalmente mil veces más abundantes. Eso significa que hay más abejas que elefantes, más piojos que puercoespines y más hormigas que osos hormigueros.

Uno de los animales más abundantes del planeta es el nematodo, que también se conoce como lombriz intestinal. En nuestro planeta hay tres millones de nematodos por metro cuadrado de tierra.

Los nematodos (o lombrices intestinales) son minúsculos pero son muy numerosos. (Foto: Science Photo Library)

Una especie de nematodo que se ha estudiado bastante es la Caenorhabditis Elegans o "C Elegans". Ponen alrededor de cinco huevos por hora.

Rossberg estima que uno de cada 100 huevos de esta especie eclosiona, lo que nos da un total de 600 quintillones de nematodos C Elegans que nacen todos los días. ¡Eso es un seis seguido de 20 ceros!

Estas son las cuentas: si hay tres millones de nematodos por metro cuadrado, y cada nematodo pone cinco huevos por hora, hay 24 horas por día y una tasa de eclosión del 1%. Ahí está la respuesta: 600.000.000.000.000.000.000 crías de nematodos.

(Foto: BBC)

Y esta cifra corresponde solo a una subespecie dentro de los nematodos.

Así que ya ves lo difícil que es calcular cuántos animales de cada especie nacen cada día en el mundo.

Además, se cree que hay alrededor de 7,7 millones de especies de animales conocidas en el planeta, pero la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica estima que hasta el 95% del océano y el 99% de su fondo ni siquiera fueron explorados.

Entonces, hasta que sepamos y hayamos estudiado todas las especies en la Tierra, la desafiante pregunta de este oyente de la BBC se quedará sin respuesta.