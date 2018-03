Por miles de años los humanos hemos contado con la compañía de uno de los seres más leales y protectores que existen en el planeta: los perros. Sin duda son grandes mascotas a las que muchas veces adoptamos como parte de nuestra propia familia, atribuyéndoles incluso el mismo afecto que a cualquier otra humano.

Pero el cariño por los canes, que en varias ocasiones nos lleva a ponerlos en la cima de las listas de mascotas favoritas, no solo se basa en pareceres subjetivos. Diversos estudios científicos han demostrado que los perros contribuyen a nuestro bienestar físico y emocional, llegando, en algunos casos a ayudar a que sus dueños superen momentos emocionales difíciles, como la pérdida de un ser querido o una ruptura amorosa.



A continuación, nueve puntos convincentes, recopilados por “Sience Insider”, que muestran por qué nuestros amigos de cuatro patas son la compañía ideal.

► Nos hacen reír



Según un estudio publicado en la revista “Society & Animals”, quienes poseen perros se ríen más. Para la investigación se pidió a las personas que tenían perros, gatos, ambos o ninguno que registraran la frecuencia con la que se reían en el transcurso de un día. Aquellos que poseían solo perros y perros y gatos fueron quienes reían más.

►Son leales



Hace más de 18 mil años que los humanos empezamos a domesticar perros. Estos evolucionaron de los lobos, quienes son conocidos por desarrollar fuertes lazos en su manada.



Stephen Zawistowski, científico de la “American Society for the Prevention of Cruelty to Animals”, explica que los canes ven a sus dueños humanos como a los compañeros de manada de antaño y, por lo tanto, forman el mismo vínculo con nosotros que como lo hacían con sus hermanos caninos.

►Nos volvemos más sociales con ellos



Un equipo de científicos de las Universidades de Liverpool y Bristol, en Reino Unido, descubrió que las personas con perros tenían muchas probabilidades de hacer amistad con otros que también tuvieran canes de mascota.

► Nos mantienen sanos



Un estudio publicado en “Proceedings of the National Academy of Sciences” el año pasado, mostró que los niños que nacen en hogares con un perro de mascota tienen un menor riesgo de desarrollar asma y alergias.

►Somos más activos con ellos



El sobrepeso y la obesidad son dos males que aquejan a la sociedad moderna, por ende, es importante hacer ejercicio regularmente. Investigadores de la Universidad Estatal de Michigan informaron en 2011 que el 60% de los dueños de perros que llevaban a sus mascotas a pasear con regularidad, cumplían con los criterios de ejercicio habitual que debe tener una persona.

► Salvan vidas



No solo son los mejores amigos de los humanos, también ayudan a salvar vidas. No es una novedad que en cientos de lugares las mascotas trabajan como rescatistas en situaciones de alerta. Por ejemplo, cuando están entrenados pueden sentir el inicio de una convulsión hasta 15 minutos antes de que ocurra.

► Los perros nos pueden dar un propósito de vida



Y es que ellos son excelentes compañeros para cualquier persona, pero sobre todo para los mayores. En un estudio publicado en el “Journal of Social Psychology”, los ancianos que tenían un perro informaron sentirse más satisfechos con su estado social, físico y emocional que aquellos que no tenían.

► Otorgan confianza



Varios estudios confirman que quienes tienen perros de mascota sienten una mayor autoestima, adquieren hábitos más saludables y reducen su temor a la delincuencia.

► Nos hacen felices



Con solo verlos, nuestros amigos peludos hacen que nuestro organismo libere una sustancia química llamada oxitocina, que hace nos sintamos bien.

Lo mejor de todo es que solo piden nuestro amor y cuidado a cambio. Tener un perro de mascota es una experiencia increíble, pero también conlleva una gran responsabilidad. Si te siente preparado para elegir un compañero no dudes en hacerlo, no te arrepentirás.

Más noticias de Tecnología en...