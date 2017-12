Un equipo de investigadores de la Universidad de Toronto registraron el primer ave híbrida de selva del Amazonas, el saltarín coronidorado, según un estudio publicado hoy en la revista Proceedings of the National Academy of Science (PNAS).

Tras una serie de exámenes genéticos, el equipo de científicos reveló que el saltarín coronidorado, descubierto por primera vez en Brasil en 1957 pero no fue visto de nuevo hasta 2002, es realmente una especie híbrida.

(Foto: AP) (Foto: AP) AP

"Aunque las especies de plantas híbridas son muy comunes, las especies de híbridos entre vertebrados son asombrosamente raras", indicó Jason Weir, profesor asociado de la Universidad de Toronto y autor principal del estudio.

Las especies híbridas se forman cuando dos especies distintas se cruzan.

En este caso las originales fueron el saltarín de cabeza blanca, por las plumas blancas brillantes en la corona, y el saltarín de cabeza de ópalo, por sus plumas iridiscentes.

Weir, junto con su equipo, recogieron muestras genéticas y de plumas durante dos viajes a Brasil; y fueron capaces de secuenciar una gran parte del genoma del saltarín coronidorado hasta hallar que el 20 % de su genoma procede del saltarín de cabeza blanca y un 80 % del saltarín de cabeza de ópalo.

Determinaron, además, que fue hace 180.000 años que las especies originales se cruzaron por primera vez, y que éstas a su vez proceden de un ancestro común de 300.000 años, lo que convierte a las tres en especies muy recientes paras los parámetros del Amazonas.

"La mayoría de las especies de ave del Amazonas se separaron de sus pariente más cercano entre 1,5 y 4 millones de años atrás, así que estas son aves muy jóvenes por comparación", dijo Weir, experto en biodiversidad en aves del Nuevo Mundo.

El saltarín coronidorado tiene unas plumas amarillas en la corona que son mucho más opacas que sus parientes.

"Esta especie acabó con una estructura de queratina intermedia que no hace un gran trabajo al replicar el brillante blanco o el reflejo iridiscente de sus ancestros", agregó Wier.

Finalmente, desarrolló plumas amarillas como alternativa para atraer hembras, y dio como resultado una especie de colores únicos.

El saltarín coronidorado vive una zona del centro sur del Amazonas de cerca de 200 kilómetros de superficie, lejos de las áreas donde sus parientes viven, al lado de anchos ríos.

"Sin aislamiento geográfico, es muy poco probable que esto nunca ocurriera porque no se ven híbridos evolucionando como especie separada en otras áreas donde se encontraron los ancestros", subrayó el científico.

Existen otros candidatos potenciales en la naturaleza, como el lobo rojo del este de Norteamérica, una posible mezcla de coyote y lobo gris, pero es muy raro que evolucionen en una nueva especie.

"Por eso el saltarín coronidorado es un animal tan original", concluyó. (Fuente: EFE)



Más noticias de Tecnología en...