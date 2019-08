Quién es Anne McClain, la astronauta acusada de cometer el primer delito en el espacio

Toda una polémica se armó en Estados Unidos luego de que el sábado se conociera el posible primer delito cometido en el espacio y que tendría como protagonista a la astronauta Anne McClain, una de las candidatas por la NASA para ser la primera mujer en pisar la Luna y que ahora, según medios norteamericanos, se encuentra bajo investigación.

Nacida y criada en la ciudad de Spokane en Washington, McClain fue seleccionada por la NASA en 2013, institución para la cual ha desempeñado diversas labores. De hecho, recientemente se desempeñó como ingeniera de vuelo en la Estación Espacial Internacional (EEI) para las expediciones 58 y 59, lugar en el que habría cometido el delito por el que se le investiga.

Supuestamente, la astronauta habría usurpado la identidad y accedido de forma irregular a los registros financieros de su ex pareja Summer Worden, -que entre otras labores trabajó en la oficina de inteligencia de la Fuerza Aérea de EE.UU.- quien al percatarse de este suceso denunció a McClain, quien niega los hechos mientras se realizan las investigaciones.

Sueños y decepciones

"Soy Anne McClain y soy una astronauta, (...) he querido serlo desde que tenía tres o cuatro años, algo sobre la exploración siempre me ha fascinado desde temprana edad", es parte del relato de McClain en un video que realizó la NASA y en donde pone de manifiesto sus aspiraciones.

Ingresó el 2013 al organismo estadounidense y formó parte de un grupo en el que el 50% de su clase eran mujeres. De ahí en adelante ha estado sirviendo su país en distintos trabajos espaciales, como fue en su última expedición en la que estuvo 204 días en la EEI.

Pero la exploración espacial no es su único interés, ya que es conocido su fanatismo por el rugby. De hecho llegó a jugar en Inglaterra y por la selección de los Estados Unidos. Según UsaRugby, McClain empezó a jugar en 1997 y entre el 2002 y 2004 fue parte del plantel del club inglés Clifton Ladies Rugby en la posición de Hooker. Por un tiempo dejó de competir ya que fue llamada a servir a su país en Iraq, aunque tras terminar su servicio, siguió ligada al deporte.

Según dijo en un video subido a su cuenta de Twitter, McClain considera que existe una gran relación entre el rugby y las misiones a las que ha sido enviada.

"Debemos entrenar para caminar en el espacio en una gran piscina bajo el agua durante seis horas y necesitas un esfuerzo enorme físico y mentalmente, hasta el punto de agotamiento. La única vez que llegué a ese punto exacto de agotamiento fue a los 68 minutos de un partido. Cuando tu cuerpo no puede más, no puede darse por vencido, debe pensar con más precisión sobre las acciones que va a realizar, tiene que verlas aún más claramente, porque es más fácil cometer un error", dijo McClain en 2018.

Por lo mismo,"si puedes mantener tu mente clara y aeroespacial en West Point y también tiene dos másteres: uno en ciencia en ingeniería aeroespacial en la Universidad de Bath, y otro en relaciones internacionales obtenido en la Universidad de Bristol, ambos en territorio inglés.

Tiene más de 2 mil horas de vuelos registrados en más de 20 aeronaves distintas y es considerada una destacada piloto. Esto, junto a su experiencia en la NASA han puesto a McClain como la potencial primera mujer en pisar la Luna.

De todos modos, también ha sufrido decepciones en su periodo. A comienzos de este año, McClain junto a la astronauta Christina Koch iban a protagonizar una histórica caminata espacial, ya que iba a ser realizada solo por mujeres. Este hecho no se produjo ya que no había un traje adecuado para las dos y el único disponible le quedaba mejor a su compañera.

Nada de cierto



Conocida la denuncia de su ex pareja, McClain salió al paso en su cuenta de Twitter asegurando que no ha cometido ninguna acción ilegal.

"No hay nada de cierto en estas acusaciones. Estamos pasando por una dolorosa separación personal que ahora por desgracia está en los medios de comunicación. Valoro el apoyo que he recibido y me reservo cualquier comentario hasta que termine la investigación. Tengo confianza total en el proceso de la Oficina de Inspección General", dijo la astronauta.

Según McClain, ella tenía permiso para acceder a las cuentas de Worden y reconoció que sí entró a la cuenta de su ex pareja pero sólo para controlar sus cuentas.

Anne McClain y Sumer Worden se casaron en 2014 y tuvieron un hijo -que Worden concibió por fertilización en vitro- por el que se están peleando la custodia.



