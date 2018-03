Antinatalismo: "No es ético tener hijos biológicos"

El mundo está repleto de parejas dispuestas a gastarse un montón de dinero y a someterse a durísimos tratamientos médicos para conseguir hacer realidad su sueño de tener hijos.



Pero hay gente que piensa justo lo contrario: que es un acto de profunda irresponsabilidad traer nuevas vidas a un planeta que ya está superpoblado, cuyos recursos se encuentran cada vez más mermados y a sabiendas de que ese nuevo ser, por el mero hecho de existir, ineludiblemente va a experimentar sufrimiento y dolor.



Los que así opinan se conocen como antinatalistas y esgrimen motivos éticos para no tener descendencia.



Audrey García, una barcelonesa de 39 años, respalda esta corriente de pensamiento y no duda en definirse a sí misma como antinatalista.



BBC Mundo conversó con ella.

¿Cuándo tuvo claro que no quería tener hijos?



Creo que desde adolescente, pero se confirmó definitivamente en mis 20.



¿Por qué no quiere tener hijos?



Creo que no es ético tener hijos biológicos.



No lo es en un mundo sobrepoblado donde falta agua y comida para muchas personas, donde estamos destruyendo el medio ambiente, donde no paramos de consumir más y más recursos.



No lo es cuando se puede adoptar o acoger.



¿Por qué cree que la mayoría de la gente tiene hijos?



Porque tienen ganas o porque han tenido "un accidente" y no pueden o no quieren abortar.

Mucha gente que tiene hijos dice que es lo mejor que les ha pasado en la vida y no lo dudo, pero eso pasa a posteriori, después de haber decidido crear un nuevo ser humano a quien se impone la decisión tomada por otra persona.



Muy poca gente sabe que existe una corriente filosófica y de pensamiento llamada antinatalismo. ¿Usted cuándo y cómo lo descubrió? ¿Fue liberador para usted saber que no estaba sola, que hay otras personas que piensan como usted?



Conocía la obra de Cioran o de Badinter por ejemplo, pero empecé a leer más sobre el tema hace unos años.



No diría que fue liberador para mí descubrir pensamientos afines a los míos, pero sí que me permití aprender mucho más, con la obra de Benatar por ejemplo.



¿Conoce a muchos antinatalistas? ¿Cree que puede haber muchos más de los que nos imaginamos?



Conozco a bastantes personas antinatalistas, por motivos diferentes.



El término se usa más ahora pero realmente existen personas antinatalistas desde hace mucho tiempo.

"Si tuviera hijos, sería responsable de crear una cadena sin fin de humanos que van a consumir productos animales"



Audrey García, antinatalista



Sófocles escribió en su obra Edipo en Colono: "Lo mejor es no haber nacido, pero si has nacido, lo mejor es volver hacia el lugar de donde se ha venido".



Usted es vegana. ¿Tiene eso algo que ver con el antinatalismo?



Fui antinatalista antes de ser vegana, pero sí, tiene que ver.



Como activista lucho contra todo tipo de explotación animal.



Si tuviera hijos, sería responsable de crear una cadena sin fin de humanos que van a consumir productos animales, porque no puedo garantizar de ningún modo que mis hijos y los hijos de mis hijos vayan a ser veganos.



Tener hijos significaría necesariamente aumentar el sufrimiento animal.



¿El antinatalismo tiene también una dimensión política, va contra el sistema establecido?



Lo personal es político. Ya en el siglo XIX la "huelga de vientres" reivindicaba no crear más esclavos para el sistema.



Ser antinatalista es ir contra del sistema establecido sí, donde se supone que una mujer está destinada a ser madre.



¿Cómo suele reaccionar la gente cuando se entera de sus motivos para no tener hijos?

Muchas personas están de acuerdo con los motivos de sobrepoblación y medioambientales.



Muchos consideran que los antinatalistas en realidad no quieren tener hijos por puro egoísmo, porque un hijo daría al traste con el proyecto de vida que se han trazado y que es egocentrista. ¿Qué les responde a esas personas?



Un antinatalista está en contra de la reproducción humana por motivos éticos y políticos, que pueden variar.



Alguien que no quiere tener hijos no es necesariamente antinatalista.

Pero no veo qué hay de egoísta en decidir dedicar su vida a otra cosa que no es tener hijos.



Lo que en cambio sí que es egoísta es tomar de manera unilateral la decisión de traer alguien a este mundo.



Los antinatalistas aseguran que el mundo es un lugar terrible plagado de sufrimiento y que por eso se niegan a tener hijos. Pero la vida también conlleva muchas alegrías y no tener hijos significa privarles de esas alegrías, ¿no le parece?



Por supuesto, también hay buenos momentos en la vida.



Pero como mínimo todos vamos a experimentar el sufrimiento físico o psicológico, y la muerte.



Y a quien no existe no se le "priva" de nada.



Usted se ha esterilizado para evitar tener hijos. ¿No sería más fácil recurrir a métodos anticonceptivos en lugar de a algo tan radical?



Ser radical es ir a la raíz de un problema. Estaba totalmente segura de no querer tener hijos.

"Pero no veo qué hay de egoísta en decidir dedicar su vida a otra cosa que no es tener hijos"



Audrey García, antinatalista

¿Por qué iba a seguir absorbiendo hormonas o fiándome de otros métodos anticonceptivos?



¿Se ha arrepentido alguna vez de no tener hijos?



No.



¿Y si se arrepiente en el futuro?



Si quisiera hijos en el futuro, intentaría adoptar o acoger.



No hace falta ser madre biológica.



Su pareja me imagino que tampoco quiere tener hijos y que también es antinatalista…



No quiere hijos, pero no sé si definirle como antinatalista.



¿El hecho de ser antinatalista nunca le ha generado problemas con alguna pareja?



La verdad es que no. Y si hubiese sido un problema no habría funcionado esa pareja.



¿Y le ha generado problemas con el resto de la sociedad? Me imagino que sufrirá bastante incomprensión y no pocas críticas…

En general no tuve muchos problemas.



Las personas suelen quedarse chocadas porque ven la esterilización como una mutilación, pero se explican los motivos y lo entienden.



Obviamente siempre hay personas que reaccionan de manera visceral, pero es porque nos han educado en la idea de que es normal tener hijos y que hay que tenerlos.



¿Usted lamenta que sus padres la hayan traído al mundo?



Desde que soy activista, menos.



¿Se ha planteado alguna vez suicidarse para eludir el sufrimiento y el dolor que usted dice conlleva vivir?



Es una pregunta frecuente por parte de personas que intentan entender la posición antinatalista.



Creo que mucha gente ha pensado en un momento u otro en el suicidio.



Pero, como le decía en la pregunta precedente, ya que estoy en este mundo intento ser útil.