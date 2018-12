Asbesto, la cancerígena sustancia que Johnson & Johnson estaría usando en sus talcos

La compañía estadounidense Johnson & Johnson está actualmente en un serio problema. Las acciones de la empresa se desplomaron luego que un reportaje de Reuters asegurara que la compañía de productos de cuidado había sabido desde hace 4 décadas que sus talcos estaban contaminados con asbesto, una sustancia altamente cancerígena.

Según Reuters, informes que datan desde 1957 de un laboratorio de consultoría mencionan que los talcos estaban contaminados con tremolita fibrosa y acidular, dos conocidos tipos de asbesto. Además, otros informes científicos de la misma compañía a principios de 2000 usan los términos fibra y varillas para referirse al uso de esta sustancia.



El asbesto, útil… hasta que descubrimos que era mortal

Pero ¿qué es el asbesto? En realidad, se trata de un grupo de minerales metamórficos fibrosos compuestos de silicatos de cadena doble. Estos tienen fibras largas y resistentes que se pueden separar y son suficientemente flexibles como para ser entrelazadas. Debido a estas características, el amianto ha sido usando en materiales de construcción, envases, paqueterías y, como en este caso, en talcos.

Este elemento ha sido usado desde hace siglos. En su manuscrito Naturalis Historia, Plinio el Viejo, en Roma, ya describía el asbesto. Y aunque se le ha atribuido haber observado sus efectos sobre la salud, no se han encontrado evidencias de que esto sea cierto. En todo caso, no es hasta 1906 en que se reportó el primer caso conocido de “fibrosis pulmonar por asbesto” en Londres, Inglaterra. La víctima fue una trabajadora de 33 años, del área de cardado de una fábrica textil.



Luego en 1935 se conocen los primeros trabajos que relacionan científicamente la exposición al asbesto y el cáncer de pulmón, y en 1947 se describen los mesoteliomas de pleura y peritoneo. Actualmente se reconoce que el asbesto es la más conocida de las sustancias industriales relacionadas con el cáncer de pulmón.



--- Tres tipos de cáncer ---



Con los posteriores estudios se fue adquiriendo la certeza de que la exposición al asbesto puede producir tres tipos de cáncer: asbestosis, mesotelioma y cáncer del pulmón.



La primera enfermedad se presenta mediante lesiones que parecen cicatrices en el pulmón y en la pleura, la membrana que recubre los pulmones, y se debe respirar altos niveles de fibras de asbesto por largo tiempo o tener exposición corta a altos niveles de asbesto. La mesotelioma, por otro lado, es un tumor maligno primario que suele afectar a la pleura y, en un menor número de casos, al tejido que envuelve la cavidad abdominal (el peritoneo).



--- “Una teoría de la conspiración” ---



De acuerdo al medio internacional, una veintena de mujeres han presentado demandas contra la empresa estadounidense afirmando que el talco les provocó cáncer de ovarios. Y en julio de este año los tribunales han sentenciado que Johnson & Johnson paguen 4.690 millones de dólares a las víctimas.



Como es de esperarse, la compañía de productos de cuidado ha negado enérgicamente las afirmaciones de Reuters asegurando que sus productos son seguros y que no tienen asbesto. "El artículo de Reuters es unilateral, falso y difamatorio”, ha dicho Peter Bicks, abogado de la compañía. “En pocas palabras, la historia de Reuters es una absurda teoría de conspiración”.



Finalmente dijo que “el talco utilizado en los polvos corporales no causa cáncer, independientemente de lo que contenga ese talco” y que los documentos publicados por el medio hacen referencia a productos de talco industrial.

Fuente: N+1

Síguenos en Twitter...