Los grandes avances contra el cáncer anunciados en la cumbre de la oncología mundial

La Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) termina hoy su reunión anual celebrada, como cada año, en el centro de convenciones McCormick de Chicago (EE.UU) con la mirada puesta en nuevos tratamientos más precisos y eficaces contra el cáncer.

Esta 55 edición concluye después de cinco días de intensas reuniones, ponencias, debates y análisis con más de 30.000 expertos de todo el mundo.

Estas son las claves de la cumbre de la oncología mundial:



1.- La medicina personalizada de precisión con terapias diana e inmunoterapia se consolida como vía más efectiva para combatir el cáncer.



2.- Uno de los avances destacados: La irrupción de la terapia personalizada, con el inhibidor olaparib, en el cáncer de páncreas. Se benefician pacientes con la mutación genética BRCA, un 7% de los casos. Un tumor letal que hasta ahora solo contaba con la quimioterapia para el tratamiento de los casos avanzados.



3.- La esperanza de vida de los pacientes con cáncer de pulmón avanzado tratados con inmunoterapia ya se cuenta por años y no por meses. Presentados por primera vez datos de supervivencia a cinco años con el anticuerpo monoclonal pembrolizumab.



4.- Los nuevos fármacos tienden a dirigirse contra dianas genéticas independientemente del órgano donde se origina el tumor. Hay cánceres distintos que comparten las mismas mutaciones, se denominan tumores agnósticos.



5.- Un ejemplo de estos tumores: Un pequeño grupo de niños y adolescentes con cánceres de mal pronóstico al ser recurrentes o refractarios (que no responden al tratamiento), algunos del sistema nervioso central, han respondido a la terapia dirigida entrectinib. Este inhibidor ataca a una fusión de genes muy poco común que portan estos niños. Se abre así una vía de tratamiento.



6.- En cáncer de mama destaca el estudio sobre mujeres jóvenes con cáncer de mama avanzado o metastásico, especialmente agresivo. Una terapia diana, ribociclib, combinada con otra hormonal ha demostrado por primera vez en estos casos una tasa de supervivencia del 70% en pacientes con el subtipo más común, el de receptores hormonales.



7.- El cáncer de mama triple negativo, el menos frecuente pero el más agresivo porque carece de biomarcadores a los que dirigir los tratamientos innovadores, está en el foco de la inmunoterapia atezolizumab ya que algunas pacientes están respondiendo a esta estrategia terapéutica que estimula el sistema inmune contra el cáncer.



8.- La inmunoterapia pembrolizumab podría convertirse en alternativa a la quimioterapia en cánceres gástricos, lo que aportaría menor toxicidad y mejor calidad de vida al paciente.



9.- Este año la reunión de ASCO ha mostrado un sesgo más social: estudios presentados en la sesión plenaria destacan los beneficios de la reforma sanitaria que hizo el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en 2010, el "Obamacare", y que el actual mandatario Donald Trump ha prometido desmantelar.



Los registros demuestran, entre otros aspectos, que se han reducido las desigualdades raciales en el acceso a la atención del cáncer y que han aumentado los diagnósticos en fase precoz de tumores de ovario.



10.- El presidente de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), Josep Tabernero, destacó en Chicago la necesidad de avanzar para que el acceso a los medicamentos sea cada vez mas generalizado. Propuso programas de reembolso basados en la efectividad del medicamento o relacionados con la situación económica de cada país.



