El trabajo de cientos de científicos, miles de estudios y multitud de escaneos aéreos con modernas tecnologías ha concluido con la elaboración del mayor mapa en tres dimensiones que se ha realizado hasta ahora de la cubierta vegetal de la Tierra.

La unificación de millones de datos que hasta ahora estaban fragmentados abre una oportunidad para que los investigadores puedan conocer con precisión las reservas de carbono forestal y para orientar los esfuerzos de conservación y de restauración de la biodiversidad a nivel global.

Investigadores de numerosos países, liderados por científicos de la Universidad de Bristol (Reino Unido) han elaborado el ‘Atlas Global de la Cubierta Vegetal’, una visión sin precedentes de los ecosistemas leñosos de nuestro planeta; hoy han publicado los resultados de su trabajo en la revista Nature Ecology and Evolution.

En el trabajo han participado investigadores de más de cien instituciones científicas de todo el mundo durante cinco años, durante los que se han realizado cerca de 3.500 estudios aéreos ‘LiDAR’, una tecnología de escaneo láser que se puede instalar en un avión para crear mapas 3D detallados tanto de la vegetación como del terreno subyacente en áreas de cientos de kilómetros cuadrados.

El coautor principal del estudio, Tommaso Jucker, profesor de Ecología Forestal y Cambio Global en la Universidad de Bristol, ha subrayado en el resumen del trabajo facilitado por esta institución que la estructura aérea de los bosques - conocida como dosel forestal- desempeña un papel vital en la regulación de la vida en la Tierra.

El trabajo de cientos de científicos, miles de estudios y multitud de escaneos aéreos con modernas tecnologías ha concluido con la elaboración del mayor mapa en tres dimensiones. (Foto: EFE) / Universidad de Bristol

Sin embargo, ha observado, los científicos carecían hasta ahora de una visión global armonizada de estas complejas disposiciones tridimensionales de hojas, ramas y tallos que forman el dosel y sustentan su función.

“Nuestro atlas soluciona este problema; pone datos de vegetación en 3D de alta resolución y con control de calidad directamente en manos de los investigadores, profesionales y responsables políticos que los necesitan”, ha manifestado Jucker.

El atlas incluye cerca de 3.500 estudios aéreos ‘LiDAR realizados desde aviones, helicópteros y drones, y en conjunto, cubren más de 5,5 millones de hectáreas en 56 países y 224 regiones ecológicas, desde densas selvas tropicales hasta bosques secos dispersos.

Además, casi el 20 por ciento de esta área está cubierta por estudios repetidos a lo largo del tiempo, lo que proporciona una visión única de la dinámica ecológica.

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El científico Fabian Fischer, coautor principal del estudio y científico de la Universidad Técnica de Múnich (Alemania), ha valorado que al convertir miles de conjuntos de datos fragmentados en un único recurso global, el atlas representa “un paso importante hacia una mejor comprensión de cómo funcionan los ecosistemas leñosos, cómo responden a las perturbaciones y cómo contribuyen a la estabilidad del clima de la Tierra”.

El trabajo incluye el lanzamiento de una página web (https://globalcanopyatlas.org) y un archivo de datos específico para que investigadores y organizaciones conservacionistas puedan encontrar y acceder fácilmente a los datos de los estudios.

Estas herramientas en línea se han creado en colaboración con la Agencia Espacial Europea y el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados, e incluyen un mapa interactivo que permite a los usuarios explorar dónde, cuándo y quién ha recopilado los datos en todo el mundo.

Según los autores principales del trabajo, los ecólogos podrán a partir de ahora revelar cómo varían la estructura y la dinámica de los ecosistemas desde los paisajes hasta los continentes, y cómo esto influye en la biodiversidad.

Las organizaciones conservacionistas podrán utilizar el atlas para monitorear los hábitats prioritarios y evaluar la eficacia de las intervenciones de restauración, y los científicos climáticos dispondrán de un conjunto de nuevas herramientas para rastrear las reservas y los flujos de carbono forestal.

El director de la misión ‘Biomass’ de la Agencia Espacial Europea, Klaus Scipal, ha destacado que el atlas desempeñará un papel crucial en la calibración y validación de la próxima generación de sistemas de monitorización por satélite utilizados por gobiernos, responsables políticos y agencias medioambientales para cartografiar las reservas mundiales de carbono forestal.