astronomía

En el centro de investigaciones creado por la primera mujer astronauta de Japón los científicos se desviven para poder cumplir uno de los grandes sueños de la humanidad: vivir en el espacio.

En los laboratorios ultramodernos de la universidad de ciencias de Tokio, Chiaki Mukai dirige un equipo de 30 investigadores que experimentan métodos para permitir a las personas vivir en futuras colonias en Marte o en la Luna.

"Explorar es propio de la naturaleza humana. La Tierra es demasiado pequeña para nosotros ¿no le parece?", pregunta esta mujer de 66 años que ha pasado más de 500 horas en el espacio en dos misiones en los años 90.

La exploración del espacio entró en una nueva era, según ella, con la llegada de empresas privadas, como la compañía estadounidense Space X fundada por Elon Musk, y la voluntad del presidente estadounidense Donald Trump de enviar nuevamente a astronautas a la Luna para establecer una base como preámbulo de una misión habitada en Marte.



"Es perfectamente factible una colonia en la Luna de aquí a 2030", estima Mukai, que busca algo distinto a la Estación Espacial Internacional, "un campamento al que siempre hay que llevar todo consigo".



Entre las innovaciones desarrolladas por su equipo figura un sistema único de producción de comida mediante plasma, creado haciendo pasar una corriente de alta tensión a través de una solución salina.



Permite reducir la formación de algas indeseables en el agua usada para los cultivos. Unas pruebas realizadas en un entorno similar al del espacio demostraron que las patatas crecen mejor y más rápido con este sistema.



--- Caza de desechos espaciales ---



El centro de investigación también puso en marcha una técnica de producción eléctrica gracias a captores termoeléctricos fijados en la estructura de la base, que de este modo tendría una temperatura agradable, cuando en el exterior el termómetro oscila entre los 130 grados Celsius por el día y los 230 grados bajo cero por la noche.



Esta tecnología aprovecha la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior "para alimentar en electricidad la totalidad de una base en el espacio", asegura Tsutomu Lida, encargado del proyecto.



Otro equipo se afana en encontrar la manera de detectar y atrapar los más de 29.000 pedazos de desechos espaciales de más de 10 centímetros presentes en la órbita alrededor de la Tierra y que podrían representar un peligro para los futuros residentes de una base espacial.



Según Chiaki Mukai, que creó este centro al comienzo del año, muchas de las innovaciones previstas podrán usarse en la Tierra.



"No ponemos a punto tecnología sólo para la Luna sino que, adaptándola, podremos también contribuir a resolver muchos de los problemas que tenemos en la Tierra", asegura.



Por ejemplo los cultivos fuera del suelo podrían ser muy útiles en los países de África subsahariana.



Chiaki Mukai afirma estar "segura" de que llegará a ver una colonia en la Luna y no descarta volver al espacio. Como ex cirujana, sus conocimientos podrían ser muy útiles en los futuros vuelos turísticos al espacio. "Sueño con ser auxiliar de cabina en estos vuelos comerciales y así contribuir a enviar a la gente a la Luna", comenta con una sonrisa.

