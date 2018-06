astronomía

El 19 de octubre de 2017 los astrónomos detectaron por primera vez un cuerpo procedente de fuera del Sistema Solar, que se dijo era un cometa, pero luego se creyó que era un asteroide o el primero de una nueva clase de objetos interestelares. Finalmente, se ha vuelto a la primera hipótesis: es un cometa.

Es el 'Oumuamua, un cuerpo en forma de cigarro que fue detectado por el Observatorio Haleakala de Hawai (EE.UU.) y que ahora un grupo de científicos de la Agencia Espacial Europea (ESA) aseguran que es un cometa interestelar, según un estudio que publica la revista Nature.

Inusualmente alargado, de unos 800 metros de longitud y de color rojo oscuro, el 'Oumuauma es de origen desconocido y aunque su superficie se asemeja al núcleo de un cometa, no parecía tener la 'coma' de atmósfera y polvo que se forma cuando los cometas se derriten y liberan gases al pasar cerca de una estrella.



Sin embargo, el equipo de Marco Micheli en el Centro de Coordinación NEO de la ESA en Frascati (Italia), ha determinado que sí se trata de un cometa.

--- Estudian su movimiento ---



Los expertos han estudiado el movimiento del 'Oumuamua en todo el Sistema Solar y han señalado que el arco a lo largo del cual viaja el objeto no puede explicarse únicamente por la atracción gravitatoria del Sol, los planetas y los grandes asteroides.



Parte de la aceleración, que le hace alejarse del Sol, "debe ser de naturaleza no gravitatoria", afirman en su estudio.



Un desplazamiento que es consistente con el comportamiento de los cometas, que pueden ser propulsados por el gas liberado por ellos.



A partir de este estudio, los autores también descartan otras posibles explicaciones para el movimiento no gravitacional, incluida la presión de la radiación solar o la interacción magnética con el viento solar.



Por todo ello, creen que es "un cometa pequeño, raro", según afirma Micheli, que precisa que por los datos obtenidos, "su impulso es cada vez más pequeño a media que se aleja del Sol, lo cual es típico de los cometas".



Además, el equipo de Micheli ha buscado explicación a la velocidad del visitante interestelar, que es superior a lo que se creía en un principio.



Lo más probable es que el 'Oumuamua esté liberando material de su superficie debido al calentamiento provocado por el Sol, lo que genera un impulso pequeño pero constante que hace que el cometa esté saliendo del Sistema Solar más rápido de lo esperado -desde el 01 de junio de 2018 está viajando, aproximadamente, a 114.000 kilómetros por hora-.



Un comportamiento detectado por una colaboración de astrónomos de todo el mundo que incluye el telescopio de largo alcance (VLT) de ESO, en el Observatorio Paranal (Chile).



Los cálculos de los astrónomos sugieren que el objeto viene de la dirección en la que se encuentra la brillante estrella Vega, en la constelación septentrional de Lyra.



Es probable que 'Oumuamua haya estado vagando a través de la Vía Láctea, independiente a cualquier sistema estelar, durante cientos de millones de años antes de su casual encuentro con el Sistema Solar.

Fuente: EFE

