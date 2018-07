astronomía

Este miércoles un equipo de científicos italianos ha revelado un impactante resultado de un estudio en Marte: El planeta tiene un lago de agua líquida y salada bajo una capa de un kilómetro y medio de hielo. Sin embargo, muchos son los detalles que pueden salir de la investigación publicada en Science. Aquí, responderemos algunas de las principales dudas al respecto.

--- ¿Dónde está el lago de agua marciano? ---

De acuerdo a los datos entregados en la publicación, el depósito se encuentra a un kilómetro y medio de profundidad bajo una capa de hielo en una zona llamada Planum Australe, en el Polo Sur de Marte, por donde el Mars Express sobrevoló y analizó un área de 200 kilómetros.



En este lugar, la temperatura alcanza hasta los 120 grados bajo cero y fue donde en un perfil realizado por la nave, se detectó la presencia de agua líquida, aunque no se tienen detalles sobre la profundidad que tendría este lago, los expertos la sitúan en, al menos, un metro.

Sonda Mars Express sobrevolando el suelo marciano. (Foto: AFP)

--- ¿Es la única fuente de agua líquida en Marte? ---

En esta pasada, los datos utilizados por los científicos italianos para la investigación abarcan una zona de estudio de sólo 200 kilómetros, lo que significa que es necesario sobrevolar nuevamente el área para determinar si existen lagos de este tipo en otras partes del Polo Sur de Marte.



Por ahora, la única forma de analizar estos lugares es con las sondas que orbitan el planeta, ya que los rovers que se encuentran en su superficie no están cerca del lago hallado y no cuentan con los mismos instrumentos que sus pares voladores.



De todas formas, el hallazgo permite a los científicos centrar su búsqueda de agua en esta zona por el momento con la intención de hallar más depósitos similares y aumentar la cantidad de agua que se ha encontrado en el planeta.

--- ¿Este depósito de agua era esperable? ---

La existencia de agua en Marte ha sido una de las búsquedas más importantes en Marte desde que la humanidad logró llegar con sus robots para explorar la superficie marciana y las sondas que orbitan el planeta, precisamente como el Mars Express. Hasta ahora, los científicos habían logrado encontrar sólo algunos sectores con rastros de hielo o formular teorías sobre pasadas acumulaciones de agua.





Desde hace casi tres décadas, el científico planetario Steve Clifford comenzó a teorizar sobre la existencia de lagos bajo capas de hielo en los polos de Marte, en una suerte de comparación con los polos terrestres. Ahora, ante este descubrimiento, el experto asegura que las pruebas que entregan estos autores son "persuasivas, pero no definitivas", e insta a buscar con más instrumentos.



Si bien a muchos expertos les gustaría decir que era esperable encontrar agua en el planeta, la verdad es que hasta ahora era más cercano a una ilusión que a una certeza al respecto.

--- ¿El agua en Marte significa que hay vida en el planeta? ---

No. Al menos no necesariamente. Durante mucho tiempo, los científicos y expertos en Astrobiología han determinado que las condiciones en la superficie de Marte no son aptas para la vida tal como se le conoce ahora, es decir, dependiente de oxígeno y otras condiciones que este planeta no entrega.



Sin embargo, el hallazgo de agua líquida abre las puertas a la posible existencia de organismos en el planeta. Para el doctor de la Open University, Manish Patel, "este es el lugar en que tenemos suficiente protección de la radiación, además la presión y la temperatura aumento a niveles más favorables".

Claro está que el descubrimiento de agua también contribuye a aumentar las posibilidades de vida fuera de la Tierra, ya que es una de las condiciones más importantes que se buscan en todos los exoplanetas encontrados por los científicos. De ahí también la importancia de la "zona habitable" en otros sistemas estelares, es decir, la distancia de los planetas con sus estrellas que les permita una temperatura para mantener agua líquida.



Para Clifford, "ningún microorganismo terrestre conocido podría sobrevivir en aguas tan saladas y frías", detalla a El País, no obstante, "la presencia de agua líquida podría deberse también a un flujo de calor geotermal, lo que reduciría la salinidad y subiría las temperaturas haciendo el lago mucho más habitable".

--- ¿Es posible llegar a este lago? ---

Por ahora no. Esto porque los instrumentos con que se cuenta en las misiones que se encuentran desplegadas en Marte no existe la capacidad de taladrar una superficie de hielo con más de un kilómetro y medio de profundidad, que es donde se encuentra el depósito de agua. Sin embargo, existe una posibilidad de que las próximas máquinas que lleguen al planeta tengan esta función.



En la Tierra, los científicos han logrado transportar maquinaria hasta la Antártica para hacer perforaciones profundas que le permitan el estudio de capas subterráneas bajo importantes capas de hielo, ahora es necesario llevar esta tecnología al planeta rojo.

Claro está que no es tan simple como decirlo. La próxima misión que tiene programada la NASA para llegar a Marte -y que despegará en dos años más- tiene como foco la búsqueda de materia orgánica y la posibilidad de traer de regreso muestras del suelo marciano a la Tierra, mas no la opción de taladrar a la profundidad necesaria para llegar a este lago.



Es posible que ahora, tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), comiencen a trabajar en herramientas que permitan un estudio más profundo en estos lagos. Algo que podría llegar en los próximos años a Marte, así que aún queda mucho tiempo para alcanzar el lago marciano.

--- ¿Cambia con esto la necesidad de agua para las futuras misiones? ---



Dentro de los problemas que los científicos deben resolver antes de que las personas comiencen a abordar cohetes con rumbo a Marte es la forma de entregarle los recursos básicos para sobrevivir en un planeta que no cuenta con ellos. En esta lista aparece el oxígeno, la comida y el agua.



A pesar de que los investigadores ahora encontraron este depósito, que probablemente tenga al menos un metro de profundidad, su ubicación tampoco es muy favorable para las potenciales futuras misiones.



Al encontrarse en el Polo Sur, bajo una capa de hielo, no estaría cerca de las primeras viviendas marcianas que se establezcan, ya que -a pesar de contar con agua- los polos marcianos presentan un problema de hábitat para los humanos.



Así lo explica el académico del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, José Maza. En esa zona la temperatura puede alcanzar, durante el día 50 grados bajo cero, mientras que en la noche puede llegar hasta los 100 o 120 grados bajo cero.

Fuente: El Mercurio - GDA