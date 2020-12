Hallar vida como la conocemos en otros planetas es una de las metas de las principales agencias espaciales del mundo, pero esto ya habría ocurrido hace más de cuatro décadas en Marte. Así lo aseguró un excientífico de la NASA.

“Estoy convencido de que encontramos evidencia de vida en Marte en la década de 1970”, indicó en 2019 Gilbert V. Levin, quien fue investigador principal de la misión Viking de la NASA en Marte , en un artículo de la revista Scientific American.

Levin ha causado controversia con su afirmación sobre el experimento Labeled Release (LR) de la misión Viking, que en 1976 reportó resultados positivos de respiración microbiana. Estos resultado fueron descartados por la NASA al considerarlos producto de reacciones químicas inorgánicas, propias de un ambiente sin vida.

“Estos experimentos descubrieron actividad química enigmática e inesperada en el suelo marciano, pero no aportaron ninguna evidencia clara de la presencia de microorganismos vivos en el suelo cerca de los sitios de aterrizaje”, dice la NASA en el portal oficial de la misión Viking.

Las naves del programa Viking tenían instrumentos para detectar actividad orgánica. (Foto: NASA)

Además, experimentos posteriores no pudieron constatar la presencia de material orgánico en Marte, por lo cual no se pudieron replicar los indicios a los que hace referencia Levin. Por ello, NASA atribuyó estas señales a reacciones químicas no explicadas y no a pruebas de vida extraterrestre

En su artículo, el investigador señala que el 30 de julio de 1976 resultados de c uatro experimentos LR dieron positivo para interacción de organismos microbianos . Estos datos, reitera, fueron confirmados por cinco controles variados. Su conclusiones provisionales fueron publicadas en diciembre de ese años en la revista Science.

Además, Levin indica que las curvas obtenidas en el planeta rojo eran similares a las pruebas LR realizadas en Tierra sobre respiración microbiana . Pero luego el Experimento de Análisis Molecular no pudo detectar la materia orgánica en Marte, por lo cual la NASA concluyó que habían detectado una sustancia que imitaba la vida.

El experto se pregunta por qué la NASA no envió instrumento de detección de vida en sus siguientes misiones para corroborar los resultados que obtuvo la misión Viking, pues para él estos resultados son lo suficientemente prometedores como para seguir investigando en ese sentido.

Levin dice que para afirmar que hay vida en Marte se basa en el hecho de que existen “resultados positivos de una prueba microbiológica”, confirmación de los datos en ambas naves de la misión Viking y el hecho de que en todo este tiempo no ha surgido una “explicación no biológica definitiva de los resultados” obtenidos en el experimento LR.

“¿Cuál es la evidencia contra la posibilidad de vida en Marte? El hecho sorprendente es que no hay ninguno. Además, los estudios de laboratorio han demostrado que algunos microorganismos terrestres podrían sobrevivir y crecer en Marte”, señala.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RELACIONADO

Sonda espacial china Chang'e-5 trae 1.731 gramos de muestras lunares

TE PUEDE INTERESAR:

Síguenos en Twitter: