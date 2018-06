astronomía

Plutón está cubierto con sorprendentes dunas de granos helados de metano, que se formaron de manera relativamente reciente a pesar de la delgada atmósfera del planeta enano gélido, informó el jueves un grupo internacional de investigadores.

La atmósfera de Plutón tiene una presión superficial 100.000 veces menor que la de la Tierra, que los investigadores pensaban que podría ser demasiado baja para permitir que los pequeños granos de metano sólido se movilizaran y se transportaran por el aire.

Pero los vientos suaves que soplan en la superficie de Plutón a entre 30 y 40 kilómetros por hora han forjado estas dunas que están entre una planicie de hielo y una cordillera montañosa, explicaron en el informe en la revista Science.

Las sorprendes dunas de hielo halladas en Plutón. (Foto: AFP) Agencias

"Parecería que la procedencia de los granos de las dunas es el hielo de metano que sale de las montañas cercanas", agregaron. "Aunque no se puede descartar el hielo de nitrógeno".



Las dunas están esparcidas a lo largo de una suerte de cinturón de unos 75 kilómetros de ancho y fueron registradas con la nave New Horizons de la NASA en 2015.



"Cuando vimos por primera vez las imágenes de New Horizons, pensamos al instante que se trataba de dunas, pero fue realmente sorprendente porque sabemos que allí no hay mucha atmósfera", dijo una de las autoras, Jani Radebaugh, profesora asociada del departamento de ciencias geológicas de la Universidad Brigham Young, en Utah, Estados Unidos.



"Sin embargo, a pesar de estar 30 veces más alejado del Sol que la Tierra, resulta que Plutón aun tiene características parecidas a la Tierra".



Otros cuerpos cósmicos que se sabe que tienen dunas, además de la Tierra, incluyen a Marte y Venus, así como a la luna de Saturno, Titán, y al cometa 67P.

--- ¿Cómo se formaron las dunas en Plutón? ---



"Sabíamos que cada cuerpo del sistema solar con una atmósfera y una superficie rocosa sólida tiene dunas, pero no sabíamos que lo encontraríamos en Plutón", sostuvo Matt Telfer, el autor principal y profesor de geografía física en la Universidad de Plymouth, Inglaterra.



"Resulta que, a pesar de que hay muy poca atmósfera y la temperatura de la superficie es de alrededor de -230 grados Celsius, aun así se forman dunas".



Los científicos también creen que las dunas, que parecen inalteradas, es probable que se hayan formado en los últimos 500.000 años, incluso tal vez mucho más recientemente.



En la Tierra, para formar tales dunas con arena se requieren vientos más fuertes, dijo el coautor Eric Parteli, profesor de geociencias computacionales de la Universidad de Colonia, Alemania.



"La gravedad considerablemente más baja de Plutón y la presión atmosférica extremadamente baja significa que los vientos necesarios para mantener el transporte de sedimentos pueden ser cien veces más bajos", explicó.



En Plutón, la radiación solar también causa gradientes de temperatura -es decir, variación de temperatura por unidad de distancia- en la capa de hielo granular, lo que contribuye a la capacidad de las dunas de formarse.



"Juntos, hemos descubierto que estos procesos combinados pueden formar dunas en condiciones de viento normales y cotidianas en Plutón", agregó Parteli.

