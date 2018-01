Las aves que enseñan cómo evoluciona la tecnología

Es la primera vez que los científicos son testigos de una innovación tecnológica en el reino animal. Y la especie que logró este avance extraordinario no es un primate, sino un ave con un pequeño cerebro.

Los cuervos de Nueva Caledonia (Corvus moneduloides), una especie endémica de esta dependencia francesa en el Pacífico, usan espontáneamente material de plantas para crear "ganchos" con los que atrapan arañas e insectos.

Estos anzuelos fabricados hace unos 23.000 años con conchas de mar fueron hallados en la isla de Okinawa, según un estudio publicado en 2016. Estos anzuelos fabricados hace unos 23.000 años con conchas de mar fueron hallados en la isla de Okinawa, según un estudio publicado en 2016.

Son los únicos animales que han sido observados desarrollando herramientas en forma de gancho.



Y estos les permiten alcanzar y retirar a sus presas hasta diez veces más rápido que la herramienta alternativa más común, una simple ramita o gajo.



Esta eficiencia explica, según los científicos, el motivo que impulsó el desarrollo de la nueva tecnología.

"Es alucinante"

En el caso de los seres humanos, los primeros ganchos para pescar datan de aproximadamente 23.000 años atrás y son considerados un hito en los primeros desarrollos tecnológicos.



Los arqueólogos japoneses que hallaron estos ganchos tallados a partir de conchas marinas en la isla de Okinawa, en Japón, señalaron que esta primera muestra de "tecnología marítima" permitió la supervivencia humana en islas.

Christian Rutz, uno de los autores del estudio sobre los cuervos, dijo a la BBC que "la invención de los ganchos para pescar es increíblemente reciente. Tuvo lugar hace solo 1.000 generaciones, lo que en términos evolutivos es un abrir y cerrar de ojos".

"Debemos ser más humildes y aceptar que también los animales con cerebros más pequeños son lo suficientemente inteligentes para fabricar y usar herramientas", señaló el ecólogo Juan Lapuente. (Foto: Pedro Barros da Costa / Grupo Rutz) "Debemos ser más humildes y aceptar que también los animales con cerebros más pequeños son lo suficientemente inteligentes para fabricar y usar herramientas", señaló el ecólogo Juan Lapuente. (Foto: Pedro Barros da Costa / Grupo Rutz)

"Cuando piensas que en apenas mil generaciones pasamos de crear los primeros ganchos para pescar a construir sondas espaciales, esto es algo totalmente alucinante", agregó Rutz, investigador del Centro para la Diversidad Biológica de la Universidad de St Andrews en Escocia.

Para Rutz, el proceso que llevó a los cuervos a crear herramientas nuevas puede ayudar a comprender los orígenes de la innovación tecnológica en seres humanos.

"Cuando veo estos cuervos fabricando ganchos vislumbro los fundamentos de una tecnología que está evolucionando".

"Humildad"

Juan Lapuente, ecólogo de la Universidad de Wurzburg en Alemania, quien estudia el uso de herramientas por primates, dijo que el comportamiento de los cuervos es "extraordinario".



"La gran inteligencia y creatividad demostrada por los cuervos de Nueva Caledonia al fabricar y utilizar hábilmente una gran variedad de herramientas demuestra que la evolución del cerebro animal ha producido múltiples veces una consciencia avanzada de forma independiente", señaló Lapuente a BBC Mundo.



"Es necesaria una gran comprensión de la realidad y propiedades físicas de los objetos para usarlos como materia prima para las herramientas, es necesaria una sofisticada comprensión de los problemas y una gran creatividad para desarrollar las asombrosas soluciones utilizadas por estos pájaros".



Para Lapuente, el comportamiento de los cuervos debe hacernos más humildes.



"Como humanos que somos, nos resulta más fácil ver a los animales que más se nos asemejan, los primates, especialmente los chimpancés, como seres más inteligentes y capaces incluso de producir herramientas", explicó.



"Sin embargo, si nos quitamos la venda antropocéntrica de los ojos, veremos que muchos otros animales a los que consideramos siempre como simples o poco inteligentes (cerebro de pájaro) dan muestras de una gran inteligencia y capacidad creativa para resolver problemas", prosiguió.

"En realidad, el cerebro de las aves contiene una enorme densidad de conexiones neuronales que les permite mostrar comportamientos altamente sofisticados con un pequeño encéfalo, pero los cuervos no son los únicos: incluso los pulpos o algunos insectos también pueden fabricar y usar herramientas", añadió el experto.



"Debemos, por tanto, ser humildes y aceptar que no solo los animales que se nos parecen pueden ser inteligentes, sino que la evolución ha producido una y otra vez asombrosas máquinas de pensar con diferentes estructuras, en el interior de cuerpos a veces minúsculos, pero con la increíble capacidad de interpretar el mundo de forma creativa".



Rutz cree además que los ganchos no son "el final de la historia" para los cuervos, y que podríamos ver más innovaciones.



"Creo que esta especie llegará a fabricar herramientas aún más sofisticadas", señaló el científico de la Universidad de St Andrews.



El estudio sobre los cuervos fue publicado en la revista Nature Ecology and Evolution.

