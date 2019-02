¿Quién es el profesor de Harvard que cree que una "nave extraterrestre" vuela cerca de la Tierra?

Abraham Loeb, el director del Instituto de Astronomía de la Universidad de Harvard, ha encendido la polémica al asegurar que en estos momentos "una nave espacial" vuela en el sistema solar, "con lo que los primeros extraterrestres ya están aquí". Dicha postura no es compartida por la comunidad científica en general.

Loeb, de 57 años, es un respetado astrofísico que ha impulsado el concepto de “modestia cósmica”, una postura según la cual es arrogante suponer que estamos solos en el universo.



Si bien Loeb no es el único que cree que existe vida en otros planetas, ha sido de los pocos con tanto prestigio que ha declarado a los medios, pese a la opinión mayoritaria, que existen naves extraterrestres surcando el espacio en este momento.

Antes de realizar esta afirmación a The Washington Post, en 2017, cuando astrónomos de Hawái detectaron un objeto interestelar muy rápido y brillante, dijo que se trataba de un objeto extraterrestre que pertenecía a una sociedad avanzada. La comunidad de astrofísicos, en cambio, concluyó que se trataba de un objeto proveniente de una estrella.

"Es una vela luminosa, flotando en el espacio interestelar como un escombro de un equipo tecnológico avanzado”, escribió en el Astrophysical Journal y bautizó al objeto como Oumuamua.

Abraham Loeb, un autor con gran reputación

Loeb es un científico que ha dado clases por tres décadas en las universidades top de Estados Unidos y la revista Time lo consideró en 2012 como una de las 25 personas más influyentes en las ciencias espaciales.

El astrofísico, nacido en Israel, es autor de 4 libros y más de 700 artículos científicos sobre agujeros negros, las primeras estrellas del Universo, la búsqueda de vida extraterrestre y el futuro del Cosmos. Incluso pudo trazar el curso de colisión entre la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda.

Abraham Loeb, o Avi como le dicen sus amigos, creció en un pueblo israelí y, según cuenta en su biografía realizada por la Universidad de Harvard, cuando era niño solía sentarse en las colinas de su pueblo y leer libros de filosofía imaginando un Universo muy grande.

Luego de servir en el ejército de Israel, estudió en la Universidad de Princeton, en el mismo departamento en el que también estuvo Albert Einstein. Cuenta, además, que cenó con Steven Hawking y que el cineasta Steven Spielberg le pidió consejos para sus películas.

El polémico científico asegura que es consciente de sus afirmaciones y que no teme que estas le causen problemas: "Lo peor que me puede pasar es que me liberen de mis tareas administrativas, y eso me dará aún más tiempo para centrarme en la ciencia".

Abraham Loeb también es presidente de la Junta de Física y Astronomía de las Academias Nacionales en EE.UU., es miembro electo de la Academia Americana de Artes y Ciencias, de la Sociedad Americana de Física y la Academia Internacional de Astronáutica, entre otros reconocimientos.

El investigador, que ha sido acusado de ser "sensacionalista" para vender libros, asegura que “todos los títulos que tengo, puedo devolverlos. De hecho, puedo volver a la granja”.



