La Organización Mundial de la Salud (OMS) va a convocar este viernes una reunión de expertos para evaluar la nueva variante del virus del COVID-19 B.1.1.529, que se ha detectado en Sudáfrica.

El objetivo, según ha anunciado el organismo sanitario internacional de Naciones Unidas, es determinar si esta variante “debe ser designada como variante de interés o variante preocupante”.

La doctora Maria Van Kerkhove, epidemióloga líder de la OMS, ha apuntado que todavía no se conoce mucho esta nueva variante , ya que apenas hay “menos de 100 secuencias genómicas completas disponibles”. En cualquier caso, ha apuntado que “lo que sí se sabe es que esta variante tiene un gran número de mutaciones y la preocupación es que cuando tienes tantas mutaciones eso puede tener un impacto en cómo se comporta el virus”.

Así, ha señalado que por el momento es pronto para saber la gravedad de la aparición de esta nueva cepa del virus. “Tardaremos unas semanas en comprender qué impacto tiene esta variante. Hay mucho trabajo en marcha. Es una variante que se está monitorizando. Discutiremos si se convertirá en una variante de interés o de preocupación y, si es así, le daremos un nombre griego, pero es algo que hay que vigilar”, ha explicado.

A pesar de todo, ha celebrado que se detecten estas variantes, ya que, a su juicio, significa que el sistema de detección funciona a nivel global. “Ahora mismo los investigadores se están reuniendo para entender dónde están estas mutaciones y lo que eso puede significar potencialmente para nuestras pruebas diagnósticas, terapias y vacunas”, ha aclarado.

Por último, Van Kerkhove ha pedido a la población responsabilidad contra el virus. “Todo el mundo necesita entender que cuanto más circule este virus, más oportunidades tendrá de cambiar, más mutaciones veremos. Cada uno tiene un papel que desempeñar en la reducción de la transmisión, así como en la protección contra la enfermedad grave y la muerte. Así pues, vacúnense cuando puedan, asegúrense de recibir la dosis completa y tomen medidas para reducir su exposición y evitar que transmitan el virus a otra persona”, ha concluido.

Para facilitar el debate público sobre las variantes, la OMS les da un nombre basado en letras del alfabeto griego (Alfa, Beta, Gamma, Delta...), más accesible a un público no científico y que permite además no estigmatizar al país donde se detecta por primera vez la variante. La OMS todavía no ha dado un nuevo nombre a esta nueva variante.

En tanto, países como Reino Unido, Italia, Alemania, Francia y otros países han impuesto la prohibición de la entrada de ciudadanos sudafricanos tras el descubrimiento de una nueva variante del coronavirus , es “apresurada”, “injusta” y “desastrosa”, según los profesionales del turismo, que temen que estas decisiones tengan impacto en toda la economía.

